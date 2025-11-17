１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」の川村壱馬（２８）が活動休止することが１７日、わかった。所属事務所のＬＤＨが公式サイトで発表した。精神面の不調が確認され診察を受けたところ、治療と療養に専念する必要があると診断された。

ＬＤＨの公式サイトでは「【お知らせ】ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ川村壱馬の今後の活動について」のタイトルで、「先週、ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥメンバーの川村壱馬に精神面の不調が確認され、医師の診察を受けました。その結果、心身の回復を最優先し、治療と療養に専念する必要があると診断されました。これを受け、当面の間活動を休止することとなりました」と告知した。

それにともない、２２日に韓国で開催だった「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２５ ”ＰＲＩＭＡＬ ＳＰＩＤＥＲ” 〜Ｂｏｒｄｅｒｌｅｓｓ Ｔｈｒｅａｄｓ〜 ｉｎ ＳＥＯＵＬ」は、延期。１２月２４、２５日開催予定の「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２５ ”ＰＲＩＭＡＬ ＳＰＩＤＥＲ ＴＨＥ ＦＩＮＡＬ”〜大暴年会〜」と、同月３１日開催予定の「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ ＬＩＶＥ ２０２５→２０２６」は、川村を除く１５人で実施することも発表された。

続けて「今回のお知らせにつきまして、診断結果や関係各所への説明および調整に時間を要したため、お知らせまでにお時間をいただきましたこと、重ねてお詫び申し上げます。なお、ＳＮＳ上において憶測や誤情報の拡散、ならびに個人への誹謗中傷を含む心ない投稿が多数見受けられます。これらは、本人およびメンバー、関係者の心身に大きな負担を与え、プライバシーを著しく侵害する可能性があります。皆様におかれましては、節度ある行動にご協力いただき、温かく見守っていただけますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

「弊社といたしましては、本人の体調回復を最優先に考え、メンバー・スタッフ一同サポートしてまいります。活動再開の時期につきましては、医師の判断を踏まえ、慎重に検討のうえ、改めてご報告申し上げます」とした。