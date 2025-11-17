城崎温泉の湯宿ささくらがお食事処をリニューアル、1泊2食付宿泊プランも登場
城崎温泉の湯宿ささくらでは12月20日、お食事処をリニューアルオープンするとともに1泊2食付宿泊プランの提供を開始する。
カニコース料理(イメージ)
今回のリニューアルでは、ズワイガニを2杯分使用したカニコース料理や、ブランド牛が楽しめる但馬牛すき焼きコース料理が登場する。
但馬牛コース料理(イメージ)
1泊2食付宿泊プランは、2026年3月31日までの宿泊ではオープン特別価格での提供となる(12月27日〜2026年1月4日を除く)。
「カニコース料理プラン」は、1人2万9,000円〜、「但馬牛すき焼きコース料理プラン」は1人2万4,300円〜。
