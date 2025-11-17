東京ギフトパレットに「ランディーズドーナツ」のテイクアウト専門店がオープン
JR東海リテイリング・プラスはこのほど、「ランディーズドーナツ 東京ギフトパレット店」を東京駅「東京ギフトパレット」内にてオープンする事を発表した。オープン日は12月上旬を目途としている。
「ランディーズドーナツ 東京ギフトパレット店」外観イメージ
「ランディーズドーナツ」は、1952年にロサンゼルスで創業したドーナツ専門店。米国1号店では、屋根上の直径約10m(32フィート)にのぼるドーナツ型サイン看板がシンボルとなっている。
今回オープンする同店は、東京駅の八重洲北口改札を出てすぐに立地する「東京ギフトパレット」内にて、テイクアウト専門店として40種類以上の商品を取り扱う。
主な商品は、定番の「グレイズドレイズド(GLAZED RAISED)」(360円)、「ピンクスプリンクルズ アイスケーキ(PINKSPRINKLES ICED CAKE)」(380円)、「チョコレートキャンディ レイズド(CHOCOLATE CANDY RAISED)」(550円)など。
「グレイズドレイズド(GLAZED RAISED)」(360円)
「ピンクスプリンクルズ アイスケーキ(PINKSPRINKLES ICED CAKE)」(380円)
「チョコレートキャンディ レイズド(CHOCOLATE CANDY RAISED)」(550円)
直径約5cmの丸型ドーナツが4個セットになった「バラエティミックスセット 4個」(620円)も用意する。
「バラエティミックスセット 4個」(620円)
