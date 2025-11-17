´ØÅì¹âÃÎ¸©¿Í¡ØÂçº©¿Æ²ñ¡Ù¤ËÌó430¿Í¡ªÍÍ¡¹¤Ê¶¿ÅÚÎÁÍý¤È¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÌ£¤ËÀå¸Ý¡Ú¹âÃÎ¡Û
¼óÅÔ·÷ºß½»¤Î¹âÃÎ¸©½Ð¿È¼Ô¤Ê¤É¤¬¸òÎ®¤¹¤ë¡ÖÂçº©¿Æ²ñ¡×¤¬Åìµþ¤Ç³«¤«¤ì¡¢¸©¤æ¤«¤ê¤Î¥²¥¹¥È¤¬²Ú¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÅì¹âÃÎ¸©¿Í¡¦Âçº©¿Æ²ñ¤Ï¼óÅÔ·÷ºß½»¤Î¸©½Ð¿È¼Ô¤é¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤è¤¦¤È¡¢´ØÅì¹âÃÎ¸©¿Í²ñ¤¬1949Ç¯¤«¤éËèÇ¯³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
77²óÌÜ¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢Ìó430¿Í¤¬»²²Ã¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Âç·îÄ®¤ÇÍÜ¿£¤µ¤ì¤¿ËÜ¥Þ¥°¥í¤Î²òÂÎ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶¿ÅÚÎÁÍý¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÌ£¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½÷»Ò±ßÈ×Åê¤² ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È µ´Ã«·Ä»ÒÁª¼ê
¡Ö1Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ëÊý¤«¤éËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹âÃÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¹âÃÎ»Ô½Ð¿È¤Î¥À¥ó¥µー¡¢Æþ¸ò¹±»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥Õ¥é¥á¥ó¥³¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢²ÚÎï¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶âÅÄ ÒÅ²ñÄ¹
¡ÖºÇ¶á¤Ï³ØÀ¸¤«¤é¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¸©¿Í²ñ¤È¤·¤Æ¤Î°ÕµÁ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¹âÃÎ¸©¤Îå«¤Ï¡¢¹âÃÎ¤Î¤Ò¤í¤á»Ô¾ì¤ò¸«¤Æ¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤°Í§Ã£¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸©Ì±À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÈó¾ï¤ËÂ¾¤Î¸©¤Î¸©¿Í²ñ¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¡×
»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢Åìµþ¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¥ê¥È¥ë¹âÃÎ¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Ë¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£