「旬の鮮魚ともつ鍋 博多やまや」が高島屋大阪店にオープン
やまやコミュニケーションズは11月17日、「旬の鮮魚ともつ鍋 博多やまや なんば高島屋店」を、高島屋大阪店にオープンする。
「旬の鮮魚ともつ鍋 博多やまや なんば高島屋店」(外観イメージ)
同店は、「博多もつ鍋」をはじめ、辛子明太子や旬の鮮魚、土鍋ご飯など、九州の自然をいかした食材による料理を提供する店舗。国内2店舗目の出店となる。
「博多もつ鍋」は、「あごだし醤油」「こく味噌」「うまだし青唐辛子」の3種類の味で用意。ディナーでは、それぞれ1人前2,420円となっており、2人前から注文ができる。
土鍋ご飯は、単品(968円)のほか、冬季限定品を含むセットメニューも楽しめる。
ランチでは、「特選刺身の盛り合わせ」(4,378円)や「真鯛の胡麻和え」(3,168円)、「博多和牛ロースステーキ」(4,708円)など、6種類からメインが選べる籠膳のほか、小学3年生までが対象の「お子様籠膳」(880円)も提供する。
籠膳 特選刺身の盛り合わせ(もつ鍋有りイメージ)
ドリンクは、厳選ワインや日本酒、自社製「やまや蒸留所」による焼酎などが楽しめる。
また、11月30日までの期間には、同店のオープンを記念し、やまや公式アプリの来店スタンプが3倍貯まるキャンペーンも実施する。
