実物大ユニコーンガンダム立像が新作映画をテーマとしたライトアップを実施
創通、バンダイナムコフィルムワークスは11月23日〜2026年3月6日、ダイバーシティ東京 プラザ2F フェスティバル広場にて設置している実物大ユニコーンガンダム立像において、冬季限定25-26Ver.ライトアップを実施する。
実物大UCガンダム立像冬季ライトアップ25-26Ver.(イメージ)
今回のライトアップは、2026年1月30日に公開予定の映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」をテーマとしたデザインを展開。
期間中は、劇中の演出をイメージした淡い緑色のライトアップにくわえ、主人公のハサウェイ・ノアが搭乗する「Ξ(クスィー)ガンダム」をデザインしたオブジェが登場する。
実物大UCガンダム立像冬季ライトアップ25-26Ver.オブジェ(イメージ)
点灯時間は17:00〜23:00。
