欧州株 次第に売り優勢に、仏高級ブランド株など売られる
東京時間18:19現在
英ＦＴＳＥ100 9687.11（-11.26 -0.11%）
独ＤＡＸ 23847.16（-29.39 -0.12%）
仏ＣＡＣ40 8145.70（-24.39 -0.30%）
スイスＳＭＩ 12605.46（-28.84 -0.23%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:19現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47278.00（+49.00 +0.10%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6792.50（+37.25 +0.55%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25324.75（+230.75 +0.92%）
