欧州株　次第に売り優勢に、仏高級ブランド株など売られる
東京時間18:19現在
英ＦＴＳＥ100　 9687.11（-11.26　-0.11%）
独ＤＡＸ　　23847.16（-29.39　-0.12%）
仏ＣＡＣ40　 8145.70（-24.39　-0.30%）
スイスＳＭＩ　 12605.46（-28.84　-0.23%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間18:19現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47278.00（+49.00　+0.10%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6792.50（+37.25　+0.55%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25324.75（+230.75　+0.92%）