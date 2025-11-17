国民民主党の玉木雄一郎代表が11月16日に高知入りし、子育て世帯へのさらなる支援に向けて年少扶養控除の復活を訴えました。



国民民主党の玉木雄一郎代表は、党勢拡大に向けた全国遊説の一環で、高知市を訪れました。



玉木代表は、党が長年主張してきたガソリン暫定税率の廃止が決まったことについて、「党の訴えに期待し選挙で投票した皆さんのおかげだ」と述べました。また、子育て世帯の税負担を減らすため今の臨時国会で党が法案を提出している年少扶養控除の復活を訴えました。





■国民民主党 玉木雄一郎 代表「年少扶養控除復活して、頑張って子育てしている、そんなお父さん、お母さんをもっともっと支えたいと思っている。そして、子どもたちが生まれてくれば、その子どもたちが大きくなって社会を支えます。その子どもたちが大きくなって高齢者も支える。だから皆にとってハッピーになるためにも、社会みんなで子どもを育てていこうじゃありませんか」また、玉木代表は、「物価高騰の中で、賃上げしても税金と保険料で引かれて手取りが増えない」と述べ、党が公約に掲げる「年収の壁」引き上げの実現を目指すと強調しました。