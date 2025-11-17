ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏伊ともに７４ｂｐと同水準に
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ 2.702
フランス 3.446（+74）
イタリア 3.445（+74）
スペイン 3.206（+50）
オランダ 2.848（+15）
ギリシャ 3.33（+63）
ポルトガル 3.047（+35）
ベルギー 3.22（+52）
オーストリア 2.978（+28）
アイルランド 2.922（+22）
フィンランド 3.046（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
