ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏伊ともに７４ｂｐと同水準に
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ　　　　2.702
フランス　　　3.446（+74）
イタリア　　　3.445（+74）
スペイン　　　3.206（+50）
オランダ　　　2.848（+15）
ギリシャ　　　3.33（+63）
ポルトガル　　　3.047（+35）
ベルギー　　　3.22（+52）
オーストリア　2.978（+28）
アイルランド　2.922（+22）
フィンランド　3.046（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）