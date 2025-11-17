¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë±©À¸¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥µ¥¦¥Ê¤¬µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÖYUBUNE SAUNA PARK¡×ÃÂÀ¸
³Úµ×²°¤Ï11·î30Æü¡¢¡ÖYUBUNE SAUNA PARK(¥æ¥Ö¥Í ¥µ¥¦¥Ê¥Ñ¡¼¥¯)¡×¤ò¡¢ºë¶Ì¸©±©À¸»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë±©À¸Æâ¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¡ÖYUBUNE SAUNA PARK(¥æ¥Ö¥Í ¥µ¥¦¥Ê¥Ñ¡¼¥¯)¡×Ðíâ×¿Þ
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÀéÍÕ¡¦°ñ¾ë¡¦»³Íü¡¦´ôÉì¡¦Âçºå¤Ç14Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤¬15Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
Æ±»ÜÀß¤Ï¡¢Á¬Åò¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¡¦¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥µ¥¦¥Ê¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿"¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×Á¬Åò"¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÅòÉñ²»¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥µ¥¦¥Ê¤ò¡¢µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë²Á³Ê¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
»ÜÀß¤ÏÃË½÷ÊÌ¤ÎÍá¼¼¤ÈÃË½÷¶¦ÍÑ¤Î²°³°¥¨¥ê¥¢¤Ç¹½À®¡£ÃË½÷ÊÌÍá¼¼¤Ë¤ÏÏªÅ·É÷Ï¤¡¢ºÌ¤êÅò¡¢¿¼¤µ90cm¤ÎÎä¿åÉ÷Ï¤¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤ÏÆ±¼ÒÌ¾Êª¤ÎÇúÉ÷¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥í¥¦¥ê¥å¤âÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£
¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹
ÃË½÷¶¦ÍÑ¤Î²°³°¥¨¥ê¥¢¡ÖWELLNESS GARDEN¡×¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¦¥ÊÃå¤ä¿åÃå¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢¤¯¤Ä¤í¤®Åò¡¢¿åÉ÷Ï¤¡¢¿¼¤µ120cm¤Î¥×¡¼¥ë¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¥µ¥¦¥Ê¤Ï¥Ú¥ì¥Ã¥È¥¹¥È¡¼¥Ö¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡ÖROCK SAUNA¡×¤È¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥í¥¦¥ê¥å¤ä¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖENTAME SAUNA¡×¤Î2¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¡£µÙ·Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â´°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¡¼¥ë¡¦Æ¶·¢
ÎÁ¶â¤Ï¡¢»þ´ÖÀ©¤È¥Õ¥ê¡¼¥¿¥¤¥àÀ©¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿Æü¤¬Âç¿Í60Ê¬ 700±ß¡¢120Ê¬ 1,000±ß¡¢180Ê¬ 1,300±ß¡£¥Õ¥ê¡¼¥¿¥¤¥à1,950±ß(¥ì¥ó¥¿¥ëÉÊÉÕ¤)¡£12ºÐÌ¤Ëþ¤Ï¡¢180Ê¬¤Þ¤Ç300±ß¡¢180Ê¬°Ê¹ß500±ß¡£
µÙÆü¤¬Âç¿Í60Ê¬ 900±ß¡¢120Ê¬ 1,200±ß¡¢180Ê¬ 1,500±ß¡£¥Õ¥ê¡¼¥¿¥¤¥à2,150±ß(¥ì¥ó¥¿¥ëÉÊÉÕ¤)¡£12ºÐÌ¤Ëþ¤Ï¡¢180Ê¬¤Þ¤Ç300±ß¡¢180Ê¬°Ê¹ß 500±ß¡£
²ó¿ô·ô¤Ï9,000±ß(Âç¿Í¥Õ¥ê¡¼¥¿¥¤¥à5²óÊ¬)¡£
