第38回「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」ファイナリスト15人が決定
月刊誌『ジュノン』（主婦と生活社）が運営している国民的ボーイズオーディション『ジュノン・スーパー・コンテスト』。この度、15人のファイナリストが決定した。
【写真】一挙紹介！意気込むファイナリスト15人
「あなたの隣のすてきな男の子、紹介してください」をコンセプトに、武田真治・溝端淳平・三浦翔平・菅田将暉・犬飼貴丈・綱啓永・山下幸輝など数々のスターを生みだしてきた同コンテスト。今年で38回目を迎える。
11月23日に東京・有明で行われる最終選考会には、モデル・俳優の井桁弘恵がゲスト審査員を務めるほか、お笑い芸人・見取り図がMCとして登場。ゲストジュノンボーイとして、山下幸輝（第33回ファイナリスト）が出演。オープニングアクトはmoxymillが務める。
【写真】一挙紹介！意気込むファイナリスト15人
「あなたの隣のすてきな男の子、紹介してください」をコンセプトに、武田真治・溝端淳平・三浦翔平・菅田将暉・犬飼貴丈・綱啓永・山下幸輝など数々のスターを生みだしてきた同コンテスト。今年で38回目を迎える。
11月23日に東京・有明で行われる最終選考会には、モデル・俳優の井桁弘恵がゲスト審査員を務めるほか、お笑い芸人・見取り図がMCとして登場。ゲストジュノンボーイとして、山下幸輝（第33回ファイナリスト）が出演。オープニングアクトはmoxymillが務める。