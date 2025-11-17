東京・赤坂のライブハウスでイベントに出演する予定の女性が、男に腹などを刺され重傷を負った事件。男は逃走中ですが、計画的な犯行だった可能性があることがわかりました。

事件はきのう午前10時半ごろ、人通りの多い東京・赤坂の繁華街で起きました。

通報

「黒い帽子の男に女性が刺された」

飲食店などが入るビルの地下1階にあるライブハウスの前で、40代の女性が男に左のわき腹や手のひらを刃物で刺されました。傷は内臓にまで達していて女性は重傷。予断を許さない状態で、現在も治療を受けているということです。

現場を見た人

「血痕がすごかったんです。血がいっぱい。（警察が）指紋とって全部調べて」

女性を刺した男はその場から逃走。現在も行方がわかっていません。

女性は現場のライブハウスのイベントに出演する予定だったということですが、ビルの前に掲示されたポスターには…

記者

「ポスターには大きく黒でバツ印が書かれています」

事件との関連はわかっていませんが、一体、何が起きたのでしょうか。

その後の捜査関係者への取材で、計画的な犯行だった可能性があることがわかりました。

現場周辺の防犯カメラには、男が事件のおよそ1時間前に自転車や徒歩でビルの周辺をうろつく様子が。

男はその後、現場のビルへ入る女性を追うようにビルに入ったということですが、その際、履いている靴をビニール袋のようなもので覆った状態で入っていたことがわかりました。現場に足跡を残さないようにあらかじめ準備していたのでしょうか。

さらに…

男は黒の作業着姿で、自転車で逃走したということですが、その後の防犯カメラ映像の捜査で、男の上着の色が途中から黒から青っぽいものに変わったことがわかりました。男が逃走する最中に着替えたとみられています。

警視庁は逃げた男について、自転車で現場から西の青山方面へ逃走したとしていて、行方を捜査しています。