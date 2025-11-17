17LIVE、DERMAGENCYの日本ローンチ記念特別ライブコマースイベント「公式PRライバータイトル争奪戦」を開催中
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が16日より、韓国スキンケアブランド「DERMAGENCY(ダーマジェンシー)」の日本ローンチ記念特別ライブコマースイベント「公式PRライバータイトル争奪戦」を開催している。
「公式PRライバータイトル争奪戦」
○30名のライバーが商品を紹介
このイベントでは、「17LIVE」で活躍する30名のライバーが、実際にDERMAGENCY製品を使用しながら紹介し、使用感やおすすめポイントをリアルタイムで発信する。
期間中、対象商品の販売件数に応じてランキングを集計し、上位に入賞したライバーには、「公式PRライバー」就任のほか、DERMAGENCYブランドの世界観を直接体験できる貴重な機会として、韓国本社への招待(往復航空券・2泊３日の宿泊付き)や、同ブランドの記事広告に掲載などのプライズが贈呈される。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。
