「精神面の不調が確認され、医師の診察を受け」「その結果、心身の回復を最優先し、治療と療養に専念する必要があると診断され」「当面の間活動を休止する」ことが公表された、THE RAMPAGEのメンバー・川村壱馬さん。



【写真を見る】【 THE RAMPAGE 】 川村壱馬さんの活動休止受け メッセージ 「自分らしい姿で戻ってきてくれることを願っていますし、僕たちはその瞬間を待ちたいと思っています」





THE RAMPAGEのメンバーが、川村壱馬さんの活動休止を受け、メッセージを発信しました。



「THE RAMPAGEメンバーより応援してくださっている皆様へ」と題した文書では「この度の発表の通り、川村壱馬は一定期間、活動を休止させていただくこととなりました。」と、報告。





続けて「また、韓国で予定していたライブの延期により、日程を調整し、渡航の準備まで進めてくださっていた皆さまには、多大なご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し訳ございません。」と、綴りました。そして「しばらくの間、壱馬は心と身体を整える時間をいただきますが、その間、僕たち15人は歩みを止めることなく、進化し続けます。そして、これまで以上に強いチームとなり、いつでも安心して帰ってこられる“場所”をしっかり守っていきたいと思います。」と、記しました。文書では「壱馬はこれまで、THE RAMPAGEのことを想い、仲間やRAVERSの皆さんと真剣に向き合いながら活動を続けてきました。そんな壱馬だからこそ、今回自分と向き合う時間が必要になったことを、僕たちも受け止めています。」と、投稿。

続けて「そしてRAVERSの皆さんにも、壱馬が再びステージに立つその瞬間を、これまでと変わらず温かく包み込んでいただけたら、僕たちにとってもこれ以上心強いことはありません。」と、記しました。

そして「復帰までどれくらいの時間が必要なのか、今はまだわかりません。しかし、自分らしい姿で戻ってきてくれることを願っていますし、僕たちはその瞬間を待ちたいと思っています。」と、綴りました。



更に「RAVERSの皆さん、いつも支えてくださり、本当にありがとうございます。

これからもTHE RAMPAGEをどうかよろしくお願いいたします。」と、ファンに向けて呼びかけています。



【担当：芸能情報ステーション】