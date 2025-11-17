¸åÇÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬Ì©¤«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¡©¡¡ÂåÌò¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿ÂçÊÑ¤µ¡¡ËÌÂ¼¿¿Ê¿¡Önews ¤ª¤«¤¨¤ê¡×¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¥ê¥ìー¥³¥é¥à
¡Önews ¤ª¤«¤¨¤ê¡×¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ë¤è¤ë¥ê¥ìー¥³¥é¥à¡£Ê¡¸Í¤¢¤ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÚÍË¡¦¶âÍË¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎËÌÂ¼¿¿Ê¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ç¤¹¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
Æþ¼Ò18Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£11/14(¶â)¡Önews¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤Ç¡¢²£»³ÂÀ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¤ªµÙ¤ß¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×MC¤Î¥Ô¥ó¥Á¥Ò¥Ã¥¿ー¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¤ÏÍ¼Êý4»þÈ¾¤´¤í¤«¤é¡È¤¤ç¤¦¤Î¿¼·¡¤ê¡É¥³ー¥Êー¤À¤±¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÐÈÖ¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¥Û¥Ã¤È°ìÂ©¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÆü¤ÏÄ«£¹»þ¤ÎÈÖÁÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¤È¤¤«¤é½¸¹ç¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤¬½ª¤ï¤ëÌë£·»þ¤Þ¤Ç¤Ó¤Ã¤Á¤ê¤È»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡Ê¤¤¤Ä¤â¤Ï¡¢¤Ó¤Ã¤Á¤ê¤È»Å»ö¤·¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤È¸À¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ªÇ°¤Î¤¿¤á¡ª¡Ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤ÎÈèÏ«´¶¤Ç¤¹¡£
ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì³ÎÇ§¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤«¡¢¼è¤ê¾å¤²Êý¤ò¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð»ëÄ°¼Ô¤ËÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤Ë±Ç¤¹¾ðÊó¤Ë²áÉÔÂ¤ÏÌµ¤¤¤«¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï²¿¤òÊ¹¤¯¤Î¤«¡¢¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
ÅöÆü¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬ÊÆÂç¥êー¥°¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÏÃÂê¤Ï¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤ì¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¹Ê¤ê¤³¤à¤Î¤¬ÂçÊÑ¡£¤Þ¤¿¡¢¥²¥¹¥È¤ËMLB¤ÇÆóÅÙ¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¸µ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅÄ¸ýÁÔ¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÄ¸ý¤µ¤ó¤·¤«ÏÃ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤½Ð¤½¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¿Í¤À¤±¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¤òÅÄ¸ý¤µ¤ó¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÏÃ¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡©¤Ê¤É¡Ë¤òÊ¹¤½Ð¤»¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤Ç¤·¤«½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÉáÃÊ¤Î²£»³¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ê»ä¤Î£±Ç¯¸åÇÚ¤Ç¤¹¡Ë¤¬¤É¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤«¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¡¢²£»³¥¢¥Ê¤ÏÍÛµ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¯À¼¤¬Âç¤¤¤Âç»¨ÇÄ¤Ê¿ÍÊÁ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁ¡ºÙ¤Êµ¤¸¯¤¤¤Î¤Ç¤¤ë¸åÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿ô¿Í¤¬ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î»þ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡Ö¤ª¤¤¤Ã¤¹¡ª¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¼«Á³¤ÈÏÃ¤ÎÎØ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤«¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÊüÁ÷Ãæ¤â»ä¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¥Ñ¥Í¥éー¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ê¹¤Êý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²£»³¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÝÂê¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤«¡Ö²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤«ÏÀÅÀ¤ò¹Ê¤Ã¤¿Ê¹¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÍ×ÅÀ¤òÇ»¤¯ÅÁ¤¨¤ë°Õ¼±¤¬¼ÁÌä¤ÎÃ¼¡¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»öÁ°½àÈ÷¤òÆþÇ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½À¸ÊüÁ÷¤Ç¤È¤Ã¤µ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡Önews¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤ò´Ñ¤ë¤È¤¡¢²£»³¥¢¥Ê¤ÏËèÆü¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë½àÈ÷¤·¤ÆÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡Önews¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤Ë´Ñ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡Ê¼¡²ó¤Ïµ×ÊÝ¸÷Âå¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤¹¡Ë
ËÌÂ¼¿¿Ê¿
¡Ønews¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË～¶âÍË¸á¸å3:40～¡ËÌÚ¡¦¶âÍË¤Ë½Ð±éÃæ¡£¡È¤¤ç¤¦¤Î¿¼·¡¤ê¡ÉÃ´Åö¡£2008Ç¯Æþ¼Ò¡£µþÅÔ»Ôº¸µþ¶è½Ð¿È¡£Æþ¼ÒÅö»þ¤Î¼ñÌ£¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¡¢ÆÃµ»¤ÏµÕÎ©¤Á¤·¤Ê¤¬¤éÏ¢Â³¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤Ç¤·¤¿¤¬¡£¡£¡£