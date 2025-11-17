テレ東ドラマ×女性トークバラエティ「ドラマチックに！喋ってお焚き上げ」11月18日（火）深夜放送！不倫や復讐、ドロドロとした女の戦い…ついハマってしまうその魅力をテレ東ドラマの名シーンを入り口に喋り尽くす！

テレ東では11月18日（火）深夜24時36分から２週連続で、ちょっぴり刺激的なトークバラエティ「ドラマチックに！喋ってお焚き上げ」を放送することが決定しました。（※25日は24時3０分）不倫や復讐など「現実社会では自分が体験できない／できればしたくないことを代わりに見せてくれる」という魅力で強く支持されているドラマの数々…この番組は、そんな「自分の中で無意識に蓋をしていたもの」に気づかせてくれるテレ東ドラマのワンシーンを入り口に、MCファーストサマーウイカ、ゲストの紺野ぶるま、ダウ90000の吉原怜那、ふくだももこ(映画監督)の４名がちょっと刺激的なテーマで喋り尽くす番組です！

例えば、テレ東ドラマ「夫の家庭を壊すまで」「夫を社会的に抹殺する5つの方法」「夫よ、死んでくれないか」など、夫に復讐しまくる人気ジャンルを入り口に、「パートナーの浮気や不倫が発覚したら、どんなカマの掛け方が正解？」や「どんな浮気相手なら許せる？」を思う存分楽しく喋って、スタジオも視聴者も気分がスッキリ！他にも「年下男子との恋愛」や「女性同士のマウント合戦」「BL」など、ちょっと物申したい&ちょっと喋りづらい、妄想トークも満載の内容になっています。

©テレビ東京

【出演者】

MC ファーストサマーウイカ

ゲスト 紺野ぶるま

吉原怜那（ダウ90000）

ふくだももこ（映画監督・小説家）

≪出演者コメント≫

■MC ファーストサマーウイカ

30分番組の２週放送では全然足りないほど喋り尽くしました！いろんな作品のワンシーンを切り取っていますが、やっぱりテレ東ドラマは色が濃すぎますね（笑）ツッコミどころもたくさんあったけれど、「こんな切り口でトークが広がるんだ」という感動もあって。特にテレ東の「夫シリーズ」のファンの方はたくさんいらっしゃると思いますが、浮気や復讐、義母との確執！みたいなものはもちろん、BLドラマから意外な方向に広がったりして、お焚き上げならではの楽しみ方でトークが盛り上がったと思います。もっといろんなゲストのお話も聞いてみたいですね。

■番組プロデューサー 祖父江里奈

３年前に配信限定でやっていた「喋ってお焚き上げ」がリニューアルして帰ってきました！今や１クールに７～８本も放送しているテレ東ドラマですが、特に人気のあるジャンルはやはり「女の生き様」を激しく描いたもの。たぶん深夜にひっそりとテレビやTVerで観ている人が多いでしょうが、みんなで好き勝手に喋りながら観るのもきっと楽しい！そんな時間をお届けできたら嬉しいです。

≪番組概要≫

【タイトル】 「ドラマチックに！喋ってお焚き上げ」

【放送日時】 第1話2025年11月18 日（火）深夜24:36～25:06

第2話2025年11月25 日（火）深夜24:30～25:00

【放送局】 テレビ東京ローカル

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演者】 MC：ファーストサマーウイカ

ゲスト：紺野ぶるま、吉原怜那（ダウ90000）、ふくだももこ（映画監督・小説家）

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/broad_tvtokyo/program/detail/202511/28885_202511182436.html

【公式X】 @tx_otakiage

【コピーライト】 Ⓒテレビ東京