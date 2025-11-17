11月15～16日、日本各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第11節が開催され、B1でプレーする日本代表候補選手たちがコートで活躍を見せた。

人材豊富なガード陣では、好調名古屋ダイヤモンドドルフィンズを支える齋藤拓実が、GAME2でゲームハイの19得点を挙げアルバルク東京戦の勝利に貢献。2試合を通して安定した活躍を見せた。東地区1位の千葉ジェッツに所属する富樫勇樹は、対戦した宇都宮ブレックスのディフェンスに苦しみながらもGAME1では19得点をマークした。

レバンガ北海道の富永啓生はGAME1で19得点、GAME2では7本の3ポイントをヒットさせキャリアハイの30得点を挙げ、好調をアピール。1試合平均17.8得点で得点ランキングで日本人トップを独走中だ。宇都宮の高島はシューティングガードながら2試合ともに5リバウンドをマークし、非凡な才能を見せた。

フォワードポジションで好調を維持する三遠ネオフェニックスの吉井裕鷹は、2試合ともに2ケタ得点をマークし、スティールやブロックも記録。チームは敗れたものの攻守で活躍を見せた。

千葉Jの渡邊雄太はシュートタッチが低迷気味で、今節GAME1ではBリーグデビュー後初の無得点に終わった。一方で金近廉（千葉J）はベンチスタートながら2試合ともに2ケタ得点をマーク。ケガ人が出ているチーム状況の中で出場時間を増やし、結果につなげている。

ビッグマンに目を向けると、サンロッカーズ渋谷のジョシュ・ホーキンソンが目を引く活躍を見せた。GAME2で24得点10リバウンドのダブルダブルをマークし、チームの勝利に貢献した。

15日、16日の日本代表候補選手スタッツ一覧は以下の通り。

◆▼11月15日、16日の日本代表候補選手スタッツ

※ポジション表記は日本代表のもの

●安藤誓哉（PG／横浜BC／vs滋賀）



GAME1：30分21得点3リバウンド4アシスト1スティール



GAME2：24分6得点2リバウンド1アシスト

●富樫勇樹（PG／千葉J／vs宇都宮）



GAME1：33分19得点3リバウンド2アシスト4スティール



GAME2：26分8得点1リバウンド1アシスト

●齋藤拓実（PG／名古屋D／vsA東京）



GAME1：23分9得点3リバウンド4アシスト1スティール



GAME2：25分19得点3リバウンド3アシスト1スティール

●ジャン・ローレンス・ハーパージュニア（PG／SR渋谷／vs佐賀）



GAME1：24分3得点1リバウンド8アシスト1ブロック



GAME2：16分10得点3リバウンド2アシスト1スティール1ブロック

●湧川颯斗（PG／三遠／vs越谷）



GAME1：14分8得点1リバウンド1アシスト



GAME2：5分2リバウンド1アシスト

●瀬川琉久（PG／千葉J／vs宇都宮）



GAME1：16分8得点3リバウンド



GAME2：16分1リバウンド1アシスト

●原修太（SG／千葉J／vs宇都宮）



GAME1：14分2得点1リバウンド



GAME2：20分4得点3リバウンド2アシスト

●西田優大（SG／三河／vsA千葉）



GAME1：26分6得点2リバウンド6アシスト1スティール1ブロック



GAME2：15分9得点2リバウンド2ブロック

●高島紳司（SG／宇都宮／vs千葉J）



GAME1：27分5得点5リバウンド1アシスト



GAME2：23分8得点5リバウンド2アシスト

●富永啓生（SG／北海道／vs佐賀）



GAME1：21分19得点5リバウンド



GAME2：27分30得点1リバウンド4アシスト2スティール

●渡邊雄太（SF／千葉J／vs宇都宮）



GAME1：24分1リバウンド2アシスト1スティール1ブロック



GAME2：20分13得点5リバウンド2アシスト1スティール

●馬場雄大（SF／長崎／vs秋田）



GAME1：26分14得点4リバウンド3アシスト1スティール



GAME2：13分1得点3リバウンド1アシスト1スティール1ブロック

●吉井裕鷹（SF／三遠／vs越谷）



GAME1：31分19得点2リバウンド1アシスト3スティール1ブロック



GAME2：32分25得点5リバウンド1アシスト3スティール1ブロック

●金近廉（SF／千葉J／vs宇都宮）



GAME1：24分11得点2リバウンド1ブロック



GAME2：17分19得点2リバウンド2アシスト1スティール

●渡邉飛勇（PF／信州／vs福島）



GAME1：19分7得点7リバウンド2アシスト1スティール2ブロック



GAME2：23分11得点5リバウンド1アシスト

●井上宗一郎（PF／仙台／vs広島）



GAME1：4分1スティール



GAME2：10分4得点1リバウンド1スティール1ブロック

●ニック・メイヨ（C・PF／広島／vs仙台）



GAME1：26分16得点8リバウンド4アシスト2ブロック



GAME2：30分8得点10リバウンド

●ジョシュ・ホーキンソン（C・PF／SR渋谷／vs佐賀）



GAME1：32分17得点8リバウンド2ブロック



GAME2：30分24得点10リバウンド3アシスト

●川真田紘也（C／長崎／vs秋田）



GAME1：2分



GAME2：7分3得点3リバウンド1ブロック

●狩野富成（C／SR渋谷／vs佐賀）



GAME1：3分1リバウンド



GAME2：1分2得点

【動画】アンストッパブル…富永啓生キャリアハイの30得点