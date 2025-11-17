D-LITE、アジアツアー日本アンコール公演を26年に開催決定
D-LITEが、＜D-LITE 2025 ASIA TOUR [D’s WAVE]IN JAPAN＞のアンコール公演を2026年に開催することを発表した。
このアジアツアーは2025年4月26日（土）、27日（日）にソウル・オリンピック競技場でのコンサートを皮切りに開始され、2025年7月22日（火）、23日（水）にはGLION ARENA KOBE（神戸）、8月30日（土）、31日（日）に、ぴあアリーナMM（横浜）で日本公演を実施。全日程が完売し大盛況のうちに幕を閉じた。
韓国アンコール公演は2026年1月3日（土）、4日（日）に予定されており、既にチケット完売済。このたび決定した日本アンコール公演のチケットはファンクラブ最速先行受付は11月17日（月）18:00よりスタートする。
■＜D-LITE 2025 ASIA TOUR: D’s WAVE ENCORE -JAPAN＞
2026年1月31日（土） Asue アリーナ大阪
16:00開場／17:00開演
2026年2月1日（日） Asue アリーナ大阪
15:00開場／16:00開演
2026年3月3日（火）東京有明アリーナ
17:30開場／18:30開演
2026年3月4日（水）東京有明アリーナ
17:30開場／18:30開演
【チケット料金】
指定席 13,800円（税込）
※全席指定
※１公演につき1エントリー4枚まで
※3歳以上有料/3歳未満⼊場不可
【VIP席について】
本公演では指定席チケット購入者を対象にVIP席へのアップグレード抽選受付を予定しております。VIP席の特典内容、アップグレード抽選受付の詳細は後日D-LITE JAPAN OFFICIAL SITEにてお知らせいたします。
【ファンクラブチケット先行（抽選）】
D-LITE JAPAN OFFICIAL FANCLUB 「D’s light」先行
受付期間 2025年11月17日（月）18:00〜2025年11月25日（火）23:59