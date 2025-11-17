平均トリプルダブルを誇るヨキッチが1位に浮上／2025－26シーズンMVPランキング第2弾

11月15日（現地時間14日、日付は以下同）。2025－26レギュラーシーズンのMVPランキング第2弾が『NBA.com』へ公開された。

今月8日に公開された第1弾では、昨シーズンのMVPシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー）が首位に立ち、2位にヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）、3位にニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）がランクイン。

あれから1週間が経過し、第2弾ではヨキッチ（セルビア出身）が1位へ浮上。ギルジャス・アレクサンダー（カナダ出身）とアデトクンボ（ギリシャ出身）がそれぞれ1ランクずつ順位を落とし、4位にはルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ／スロベニア出身）、5位にはビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ／フランス出身）と、外国籍出身選手たちがトップ5を独占した。

なかでもヨキッチは、17日を終えた時点で平均28.7得点1.8スティールにリーグトップの13.0リバウンド10.9アシストの“平均トリプルダブル”を記録。フィールドゴール成功率67.2パーセント、3ポイントシュート成功率42.6パーセント（平均1.9本成功）、フリースロー成功率87.5パーセントと、高精度なショットも光る。

現在ナゲッツはウェスタン・カンファレンス最長の7連勝中で、サンダー（13勝1敗）に次いで2位の10勝2敗と絶好調。この期間、ヨキッチはリーグベストの平均34.6得点に12.0リバウンド11.0アシストを残し、フィールドゴール成功率71.4パーセント、3ポイント成功率54.5パーセント（平均2.6本成功）と、猛威を振るっている。

今シーズン第2弾のMVPランキングのトップ10は下記のとおり（以降チーム名は略称、カッコ内の順位は前週のもの）。

◆■NBA 2025－26シーズンMVPランキングトップ10（第2弾）

１位 ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ／3位）



２位 シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー／1位）



３位 ヤニス・アデトクンボ（バックス／2位）



４位 ルカ・ドンチッチ（レイカーズ／5位）



５位 ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ／4位）



６位 ケイド・カニングハム（ピストンズ／トップ10圏外）



７位 ドノバン・ミッチェル（キャバリアーズ／8位）



８位 タイリース・マクシー（シクサーズ／7位）



９位 アルペレン・シェングン（ロケッツ／10位）



10位 ジェイレン・ブランソン（ニックス／トップ10圏外）

【動画】ウルブズ戦でトリプルダブルを記録したヨキッチ





