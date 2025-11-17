GANG PARADE¡¢¥á¥¸¥ã¡¼8th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖKIMI¡ùNO¡ùOKAGE¡×¤ÏJxSxKºî»ì¡õÁðÌî²ÚÍ¾»Òºî¶Ê¡£¤¹¤·¤ªÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¸ø³«
GANG PARADE¤¬12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥á¥¸¥ã¡¼8th¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ÖKIMI¡ùNO¡ùOKAGE¡×¤Ë·èÄê¡£CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖKIMI¡ùNO¡ùOKAGE¡×¤Ï¡¢ºî»ì¤òJxSxK¤³¤ÈWACK¸µÂåÉ½¤ÎÅÏÊÕ½ßÇ·²ð¤¬¡¢ºî¶Ê¤òÁðÌî²ÚÍ¾»Ò¤¬Ã´Åö¤·¤¿³Ú¶Ê¡£10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÉ½Âê¶Ê¤ò¾þ¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢3¶ÊÌÜ¤Î¼ýÏ¿¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ö¥é¥Ó¥Ð¥¢¥½¥Ó¥Ð!!¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥®¥ã¥ó¥Ñ¥ì¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¤¢¤ë¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡É¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢ºî»ìºî¶Ê¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¤¦¤Á¡¢½é²óÈ×¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼/ ¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¤Î¤¹¤·¤ª¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£ÄÌ¾ïÈ×¤Ï10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿¥®¥ã¥ó¥Ñ¥ì¤é¤·¤¤¡¢Á¯¤ä¤«¤Ç²Ú¤Î¤¢¤ë¼Â¼Ì»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËGANG PARADE¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ç¥Ö¤È¥é¥Ö¤È²á¤Á¤È¡ª¡Ù¤ÈGANG PARADE¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÉÕCD¤ÎÈÎÇä¤â·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â¾åµÆ±ÍÍ¤¹¤·¤ª¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¤Ë¤è¤ë¡¢GANG PARADE¡ß¼ç¿Í¸ø¡¦Ì´»Ò¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤¿¡¢LP¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
GANG PARADE¤Ïº£ºî¤ò¤Ò¤Ã¤µ¤²¡¢12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤Ï2025Ç¯ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãGANG PARADE 10th YEAR SPECIAL LIVE ¡ÈTHANK YOU, PARADE¡É¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
Major 8th Single¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×
2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
³Ú¶ÊÇÛ¿®¡õ¾¦ÉÊÍ½Ìó¡§https://gangparade.lnk.to/8thSG
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡§WPZL-32261¡Á2 / ÄÌ¾ïÈ×¡§WPCL-13726
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜBD¡Ë¡§¡ï9,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¤Î¤ß¡Ë¡§¡ï1,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
¢£CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¡¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤ª¤è¤ÓÄÌ¾ïÈ×¡§¶¦ÄÌ
(ºî»ì¡§JxSxK¡¡ºî¶Ê¡§ÁðÌî²ÚÍ¾»Ò)¥é¥Ó¥Ð¥¢¥½¥Ó¥Ð!!
(ºî»ì¡§¡©¡©¡©¡¡ºî¶Ê¡§¡©¡©¡©)Happy Yummy Lucky Yummy
(ºî»ì¡§¥æ¥á¥Î¥æ¥¢ ¡ß Hayato Yamamoto¡¡ºî»ì¡§MEG(MEGMETAL), Hayato Yamamoto)
¢£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×ÉÕÂ°Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¦GANG PARADE with GANG BOYZ presents¡ÖTHE GANG PARADE RISES Z¡× at Spotify O-EAST
1.¥°¥Ã¥É¥é¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¤¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼
2.Doubters
3.¥¢¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥ó¥È
4.Symphony
5.Sparkling Moon
6.°ì²Æ
7.Träumerei
8.ÌöÆ°
9.Gangsta Vibes
10.ÎÞ¤ÏÉ÷¤Ë¡¢»×¤¤¤Ï²Î¤Ë
11.So many members
12.ÌµÍýÌµÍý¤¤â¤¤
13.¤ª¤®¤ã¤Ç¤¹
14.Peace¡ùÄ¶¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯
15.¥Ø¥¤¡ª¥Û¡¼¡ªºÇ¹â¤¸¤ã¤ó¡ª
16.¥Ñ¥·¥ç¥®¥é
17.Gang Gang Disco
18.ROCK¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡ª
19.¥¤¥Þ¥ò¥«¥±¥ë
20.GANG RISE
21.Happy Yummy Lucky Yummy
22.Plastic 2 Mercy
¡¦Document of¡ÖTHE GANG PARADE RISES Z¡×
¢§¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¾ðÊó
¡ÖHappy Yummy Lucky Yummy ¡×
2025/10/6¡ÁÊüÁ÷TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ç¥Ö¤È¥é¥Ö¤È²á¤Á¤È¡ª¡×OP¼çÂê²Î¡¡¡¡https://s.mxtv.jp/anime/debulove/
¡ÚGANG PARADE¡ßTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ç¥Ö¤È¥é¥Ö¤È²á¤Á¤È¡ª¡×¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥ÈÆÃÅµ¾ðÊó¡Û
¡ãÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ä
2025Ç¯12·î17Æü(¿å)¥ê¥ê¡¼¥¹ ¥á¥¸¥ã¡¼8th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖKIMI¡ùNO¡ùOKAGE¡×
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD+BD¡Ë¡¡WPZL-32261¡Á2 ¡ï9,900(ÀÇ¹þ)
¡ãÈÎÇä´ü´Ö¡ä
11·î17Æü(·î)23:30¡Á12·î1Æü(·î)23:59¤Þ¤Ç
¡ãGANG PARADE 10th YEAR SPECIAL LIVE ¡ÈTHANK YOU, PARADE¡É¡ä
2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡÷Zepp Shinjuku¡ÊTOKYO¡Ë
OPEN 17¡§00 / START 18¡§00
[Ìä] KM MUSIC¡¡045-201-9999
https://gangparade.jp/news/detail/951
GANG PARADE FC¡ÖASOVIVA¡×ÃêÁªÀè¹Ô
¡ÚÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡Û¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡¡ï4,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¼õÉÕÆüÄø¡Û10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë18¡§00¡Á10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë23¡§00
¡ÚFC URL¡Ûhttps://gangparade.jp/news/detail/952
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç
¥×¥ì¥ê¥¶¡¼¥ÖÃêÁªÀè¹Ô»°¼¡
¡ÚÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡Û¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡¡ï4,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¼õÉÕÆüÄø¡Û11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë18¡§00¡Á11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë23¡§59
¡Ú¼õÉÕURL¡Ûhttps://w.pia.jp/t/gangparade/
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç
¥×¥ì¥ê¥¶¡¼¥ÖÃêÁªÀè¹Ô»Í¼¡
¡ÚÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡Û¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡¡ï4,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¼õÉÕÆüÄø¡Û11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë18¡§00¡Á11·î24Æü¡Ê·î¡Ë23¡§59
¡Ú¼õÉÕURL¡Ûhttps://w.pia.jp/t/gangparade/
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç
¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä¡¿ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯·ô³«»ÏÆü
2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡ËAM10¡§00¡Á
