菊池桃子が、Billboard Live TOKYO、Billboard Live TAIPEIにて『MOMOKO KIKUCHI Live Tour 2026 “Peachful Days Extra”』を2026年2月に開催する。

（関連：菊池桃子、シティポップの担い手としての魅力とは ラ・ムーの“早すぎたサウンド”も検証）

同公演は、2025年夏に開催されたライブの追加公演。過去のビルボードライブ公演は横浜、大阪で行っていたが、今回はBillboard Live TOKYOのほか、2025年秋に台湾にオープンしたBillboard Live TAIPEIと初めて2会場での開催となる。台湾でのライブは、2025年9月に開催したキャリア初の上海、北京に続く海外公演だ。

なおBillboard Live TOKYO公演のチケットは、菊池桃子ファンクラブ『MOMOCANS’』のチケット先行（抽選）が11月18日正午から11月26日23時59分まで受付となる。

（文＝リアルサウンド編集部）