NACHERRY¡¢³èÆ°µÙ»ß¡£¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡õ¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä·èÄê
2021Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿À¼Í¥¤ÎÂ¼¾åÆàÄÅ¼Â¤ÈÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈNACHERRY(¥Ê¥Á¥§¥ê)¤¬¡¢2026Ç¯3·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
³èÆ°µÙ»ß¤ËÈ¼¤¤¡¢NACHERRY Official Fanclub¡ÖNACHERRY PARK¡×¤Ï2026Ç¯3·î31Æü(²Ð)17»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ãNACHERRY LAST LIVE¡ÖBe Forever!!¡×¡ä¤¬2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)¤Ëduo MUSIC EXCHANGE¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢NACHERRY Official Fanclub¡ÖNACHERRY PARK¡×¤Ë¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤êÀè¹Ô¼õÉÕ³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯2·î18Æü(¿å)¤Ë¤Ï¡¢NACHERRY½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBloomy!¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡£³èÆ°µÙ»ßÁ°ºÇ¸å¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢NACHERRYÈ×(ÄÌ¾ïÈ×)¡¢¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óÈ×(½é²ó¸ÂÄêÈ×)¡¢¤Á¤§¤ß¡¼È×(½é²ó¸ÂÄêÈ×)¤Ë²Ã¤¨¡¢NACHERRY Official Fanclub¡ÖNACHERRY PARK¡×²ñ°÷¤ÎÊý¤Î¤ß¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ëNACHERRY PARK¸ÂÄêÈ×¤Î4·ÁÂÖ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
NACHERRYÈ×¤ÈNACHERRY PARK¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢Á´18¶Ê¼ýÏ¿¡£NACHERRY¤¬²Î¤¦¿·¶Ê¡ÖKEEP FIGHTING!¡×¡¢¡ÖHOPE¡×¤Î2¶Ê¤È¡¢Â¼¾åÆàÄÅ¼Â¤Î¿·¶Ê¡ÖBlue flame¡×¡¢ÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¤Î¿·¶Ê¡ÖJourney¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óÈ×¤Ï¡¢Á´12¶Ê¼ýÏ¿¡£´ûÂ¸¶Ê¤òÂ¼¾åÆàÄÅ¼Â¤¬¥½¥í¤Ç²Î¾§¤·¤¿10¶Ê¤È¡¢NACHERRY¤Î¿·¶Ê¡ÖHOPE¡×¤Î¥½¥í²Î¾§¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢Â¼¾åÆàÄÅ¼Â¤Î¿·¶Ê¡ÖBlue flame¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤Á¤§¤ß¡¼È×¤â¡¢Á´12¶Ê¼ýÏ¿¡£´ûÂ¸¶Ê¤òÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¤¬¥½¥í¤Ç²Î¾§¤·¤¿10¶Ê¤È¡¢NACHERRY¤Î¿·¶Ê¡ÖHOPE¡×¤Î¥½¥í²Î¾§¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢ÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¤Î¿·¶Ê¡ÖJourney¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤É¤Á¤é¤ÎÈ×¤Ë¤â¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø4¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥¦¥½¤ò¤Ä¤¯¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¡×¤ä¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¾¯½÷¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖMy dream girls¡×¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø»ç±À»û²È¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¥ì¥â¥ó¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥Æ¥é¡¼¡×¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈ×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤òºÆÏ¿¤·¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óÈ×(½é²ó¸ÂÄêÈ×)¡¢¤Á¤§¤ß¡¼È×(½é²ó¸ÂÄêÈ×)¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤È¥¹¥ê¡¼¥Ö¡¢¥é¥ó¥À¥à¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É2Ëç(¥é¥ó¥À¥à10¼ï)¤¬ÉÕÂ°¤µ¤ì¤ë¡£NACHERRY PARK¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢°¸Ì¾¡õ¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ô¥ó¥º¡¢»£±Æ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿ÉÛ¤Î°ìÉô¤¬ÉÕÂ°¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎË¡¿ÍÊÌ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤ä¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Best Album¡ØBloomy!¡Ù
2026Ç¯2·î18Æü(¿å)È¯Çä
¢£NACHERRYÈ×(ÄÌ¾ïÈ×)
²Á³Ê¡§4,180±ß(10%ÀÇ¹þ)/3,800±ß(ÀÇÈ´)
ÉÊÈÖ¡§LACA-25261
»ÅÍÍ¡§CD1Ëç
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
[CD]¿·¶Ê4¶Ê¤ò´Þ¤à¡¢Á´18¶Ê¼ýÏ¿¡£¼ýÏ¿½çÌ¤Äê¡£
KEEP FIGHTING!¡¡¢¨¿·¶Ê
HOPE¡¡¢¨¿·¶Ê
Blue flame¡¡²Î¡§Â¼¾åÆàÄÅ¼Â¡¡¢¨¿·¶Ê
Journey¡¡²Î¡§ÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¡¡¢¨¿·¶Ê
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥Æ¥é¡¼(Bloomy!ver.)
¥ê¥Ö¥é
Catch me⇄Catch you
NACHERRY no Wa!!
¥¨¥¯¥ê¥×¥¹
Melodious days
NACHERRY PARK
WE ARE THE ¡ÈHEROES¡É!!
¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
My dream girls
destiny
LOOP
Winding Drive!
¥Ï¥Ë¡¼¥ì¥â¥ó
¢£¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óÈ×(½é²ó¸ÂÄêÈ×)
²Á³Ê¡§5,280±ß(10%ÀÇ¹þ)/4,800±ß(ÀÇÈ´)
ÉÊÈÖ¡§LACA-35261
»ÅÍÍ¡§CD1Ëç¡Ü¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ü¥¹¥ê¡¼¥Ö¡Ü¥é¥ó¥À¥à¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É2Ëç(¥é¥ó¥À¥à10¼ï)
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
[CD]¿·¶Ê2¶Ê¤ò´Þ¤à¡¢Á´12¶Ê¼ýÏ¿¡£Á´¤ÆÂ¼¾åÆàÄÅ¼Â¥½¥í²Î¾§¡£¼ýÏ¿½çÌ¤Äê¡£
Blue flame¡¡²Î¡§Â¼¾åÆàÄÅ¼Â¡¡¢¨¿·¶Ê
HOPE(¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óver.)¡¡¢¨¿·¶Ê
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥Æ¥é¡¼(Bloomy!¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óver.)
HAPPY NACHERRY BIRTHDAY(¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óver.)
Catch me⇄Catch you(¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óver.)
¥¨¥¯¥ê¥×¥¹(¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óver.)
LOOP(¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óver.)
Now(¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óver.)
My dream girls(¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óver.)
Winding Drive!(¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óver.)
¥Ï¥Ë¡¼¥ì¥â¥ó(¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óver.)
¤¢¤ì¤³¤ì¡¢¤«¤ì¤³¤ì(¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óver.)
¢£¤Á¤§¤ß¡¼È×(½é²ó¸ÂÄêÈ×)
²Á³Ê¡§5,280±ß(10%ÀÇ¹þ)/4,800±ß(ÀÇÈ´)
ÉÊÈÖ¡§LACA-35262
»ÅÍÍ¡§CD1Ëç¡Ü¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ü¥¹¥ê¡¼¥Ö¡Ü¥é¥ó¥À¥à¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É2Ëç(¥é¥ó¥À¥à10¼ï)
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
[CD]¿·¶Ê2¶Ê¤ò´Þ¤à¡¢Á´12¶Ê¼ýÏ¿¡£Á´¤ÆÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¥½¥í²Î¾§¡£¼ýÏ¿½çÌ¤Äê¡£
Journey¡¡²Î¡§ÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¡¡¢¨¿·¶Ê
HOPE(¤Á¤§¤ß¡¼ver.)¡¡¢¨¿·¶Ê
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥Æ¥é¡¼(Bloomy!¤Á¤§¤ß¡¼ver.)
HAPPY NACHERRY BIRTHDAY(¤Á¤§¤ß¡¼ver.)
Catch me⇄Catch you(¤Á¤§¤ß¡¼ver.)
¥¨¥¯¥ê¥×¥¹(¤Á¤§¤ß¡¼ver.)
LOOP(¤Á¤§¤ß¡¼ver.)
Now(¤Á¤§¤ß¡¼ver.)
My dream girls(¤Á¤§¤ß¡¼ver.)
Winding Drive!(¤Á¤§¤ß¡¼ver.)
¥Ï¥Ë¡¼¥ì¥â¥ó(¤Á¤§¤ß¡¼ver.)
¤¢¤ì¤³¤ì¡¢¤«¤ì¤³¤ì(¤Á¤§¤ß¡¼ver.)
¢£NACHERRY PARK¸ÂÄêÈ×
²Á³Ê¡§11,000±ß(10%ÀÇ¹þ)/10,000±ß(ÀÇÈ´)
»ÅÍÍ¡§CD1Ëç¡Ü°¸Ì¾¡õ¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ü¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ô¥ó¥º¡Ü»£±Æ»ÈÍÑ¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ô¡¼¥¹
¼õÃí´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î17Æü(·î)18:00¡Á2025Ç¯12·î28Æü(Æü)23:59
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§NACHERRYÈ×(ÄÌ¾ïÈ×)¤È¶¦ÄÌ
Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ
A-on STORE/A-on STORE Powered by A!SMART¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê´õË¾A5¥µ¥¤¥º¥Õ¥©¥È
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡õ´Ì¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È(56mm) [Æ±°ì¼Ì¿¿»ÈÍÑ]
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¤¢¤ß¤¢¤ß¡§2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§¡ÚNACHERRYÈ×¡ÛÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊNACHERRY¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë
¡Ú¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óÈ×¡Û´Ì¥Ð¥Ã¥¸(56£í£í)¡ÜÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë[Æ±°ì¼Ì¿¿»ÈÍÑ]
¡Ú¤Á¤§¤ß¡¼È×¡Û´Ì¥Ð¥Ã¥¸(56£í£í)¡ÜÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê¤Á¤§¤ß¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë[Æ±°ì¼Ì¿¿»ÈÍÑ]
TSUTAYA RECORDS(°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¤È¤é¤Î¤¢¤Ê(ÄÌÈÎ´Þ¤à/ÃÓÂÞÅ¹¤Ï¤´Í½Ìó¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê)¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
Neowing¡§2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼(50mm)
Best Album¡ØBloomy!¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
¢£12·î13Æü(ÅÚ)¡¡¡ÖNACHERRY¤¬YATTEKURU¡×³«ºÅµÇ° ÆÃÅµ¤ªÅÏ¤·²ñ
2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ) ¡¡ËÌ¶å½£¤¢¤ë¤¢¤ëCity 7F¥Û¡¼¥ë
¡14:00¡Á¡¡¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó²ó
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ÖBloomy!¡×¡Ú¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óÈ×¡Û/ ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý
¢15:30¡Á¡¡¤Á¤§¤ß¡¼²ó
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ÖBloomy!¡×¡Ú¤Á¤§¤ß¡¼È×¡Û/ ¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý
£17:00¡Á¡¡NACHERRY²ó
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ÖBloomy!¡×¡ÚNACHERRYÈ×¡Û/ ¥¢¥Ë¥á¥¤¥Èor¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý
¢£12·î21Æü(Æü)¡¡NACHERRY Best Album¡ÖBloomy!¡×È¯ÇäµÇ° ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÃêÁª²ñ
¡ãÂè1Éô¡ä12:30³«¾ì¡¡13:00³«±é¡¡¡ãÂè2Éô¡ä15:30³«¾ì¡¡16:00³«±é
²÷¡¦·è¤¤¤¤²ñµÄ¼¼¿·½ÉÅ¹ HALL-A
¢©160-0021¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®2-4-10¡¡KDXÅì¿·½É¥Ó¥ë 3F
¢£12·î27Æü(ÅÚ)¡¡NACHERRY Best Album¡ÖBloomy!¡×È¯ÇäµÇ°¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ
2025Ç¯12·î27Æü(ÅÚ)
¡12:00¡Á¡¡¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó²ó¡Ê½Ð±é¡§Â¼¾åÆàÄÅ¼Â¡Ë
¢14:00¡Á¡¡NACHERRY²ó¡Ê½Ð±é¡§:Â¼¾åÆàÄÅ¼Â¡¿ÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¡Ë
£16:30¡Á¡¡¤Á¤§¤ß¡¼²ó¡Ê½Ð±é¡§ÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¡Ë
¡ãNACHERRY LAST LIVE¡ÖBe Forever!!¡×¡ä
¢£¸ø±é³µÍ×
ÆüÄø¡§2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)17:00³«¾ì¡¿18:00³«±é
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦duo MUSIC EXCHANGE
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
Á´¼«Í³¡¡8,500±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨À°ÍýÈÖ¹æ½çÆþ¾ì
¢¨Æþ¾ì»þÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÉ¬Í×
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
FCÀè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î17Æü¡Ê·î¡Ë18:00¡Á11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
ÅöÍîÈ¯É½¡¦Æþ¶â´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë13:00¡Á12·î8Æü¡Ê·î¡Ë21:00
