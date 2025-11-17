ここは酒場？魚屋？いや、どっちも！　神保町で見つけた“最強の寄り道”　出合えたらラッキーな希少メニューも

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神保町の鮮魚酒場店『魚熊鮮魚店と立ち飲みぼてふり』です。

感動レベルの名物刺し盛りで気軽に立ち飲み！

鮮魚店か立ち飲み屋か……はい、正解は両方です。店内には豊洲で仕入れたその日の魚介がズラリと並び、どれにしよっかなーと好きに選べば刺身や炭火焼に調理してくれる。もちろん買い物だけでもOK。つまりは魚屋さんと酒場のいいとこ取りってこと、そりゃ楽しいでしょ。

圧巻は名物「ぼて盛り」だ。

ぼて盛り大2728円

『魚熊鮮魚店と立ち飲み ぼてふり』（手前）ぼて盛り 大 2728円 （ドリンク）生レモンサワーセット（焼酎6杯どり＋タンサン4本＋レモン） 2508円 北海道産を主に仕入れるウニとイクラ、生本マグロも入る赤字覚悟の名物。取材時のおまけはカンパチ

これがまあ生本マグロ、ウニ、イクラと魚類界の3大スターが勢揃い。さらにおまけ1種も入る豪華盛りは、えっとアタシ何か前世でいいことしたっけ？と思わずほくそ笑むお得感。

1品料理もショーケースから選ぶ惣菜や希少な「本マグロ目玉煮」など一期一会の味もあってうれしいったらない。ドリンク類は基本セルフというのも自由で楽しい！

『魚熊鮮魚店と立ち飲み ぼてふり』

神保町『魚熊鮮魚店と立ち飲みぼてふり』

［店名］『魚熊鮮魚店と立ち飲みぼてふり』

［住所］東京都千代田区神田神保町1-20-7シャルール神保町1階

［電話］03-5577-6996

［営業時間］17時〜23時（22時LO）、土：15時〜22時（21時LO）

［休日］日・祝・他年末年始など

［交通］地下鉄半蔵門線ほか神保町駅A5出口などから徒歩3分

※画像ギャラリーでは、仕入れによって楽しめる希少なメニューの画像がご覧いただけます。

撮影／西崎進也、取材／肥田木奈々

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】見た目にびっくり!? 出合えたらラッキー、希少な本鮪の目玉煮（6枚）