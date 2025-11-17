　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月17日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 732(　　 729)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7402(　　 102)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 992(　　 992)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1067(　　1067)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　64(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 231(　　 231)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1610(　　1610)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　32(　　　32)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2488(　　1402)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　33(　　　29)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 174(　　 132)
日経225ミニ　 　12月限　　　152005(　 70939)
　　　　　 　 　 1月限　　　　1100(　　 484)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　22(　　　 6)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1426(　　 754)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　33(　　　15)
日経225ミニ　 　12月限　　　 87682(　 39116)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 477(　　 199)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 1(　　　 1)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　12月限　　　　7011(　　7011)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 356(　　 356)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 7(　　　 7)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1186(　　1186)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　36(　　　36)
日経225ミニ　 　12月限　　　 44784(　 44784)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　55(　　　55)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース