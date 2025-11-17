主要国内証券 先物取引高情報まとめ（11月17日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月17日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 732( 729)
TOPIX先物 12月限 7402( 102)
日経225ミニ 12月限 992( 992)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 1067( 1067)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 64( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 231( 231)
日経225ミニ 12月限 1610( 1610)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 32( 32)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2488( 1402)
3月限 33( 29)
TOPIX先物 12月限 174( 132)
日経225ミニ 12月限 152005( 70939)
1月限 1100( 484)
2月限 22( 6)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1426( 754)
3月限 33( 15)
日経225ミニ 12月限 87682( 39116)
1月限 477( 199)
2月限 1( 1)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2( 2)
日経225ミニ 12月限 7011( 7011)
1月限 356( 356)
2月限 7( 7)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1186( 1186)
3月限 36( 36)
日経225ミニ 12月限 44784( 44784)
1月限 55( 55)
2月限 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
