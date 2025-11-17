【俺の楽器・私の愛機】1932「7本目のオリジナルギター」
【TOYO GUITAR】（東京都 エンドウ. 非公表）
1554でファンフレットギターを紹介していただき、どうもありがとうございました。新たにオリジナルギターが完成したので投稿させてください。
現時点での自分の理想のギターを作るべく、自分で図面を描き、TOYO GUITAR様に製作していただきました。ネック周りは細いストラトっぽく、右手のブリッジ付近はレスポール系の操作性となっています。ステンレスジャンボフレット、スルーネック並みのヒールレス加工、25.5インチスケールで24フレットなどなど。自分の理想を詰め込んだ「僕が考えた最強のギター(笑)」のような1本です。
【ネック周り】
・ネック材：ハードメイプル
・指板材：エボニー（ポジションマーク無し）
・スケール：25.5インチ（648mm） ストラトキャスタータイプ
・フレット：ステンレス製ジャンボフレット（24フレット仕様）
・指板R：240R（9.5インチ） ストラト寄りのカーブ
・ネック幅：細め、ナット部 40mm / 12F付近 51mm
・ヘッド：角度付きレスポールスタイル
・ペグ：GOTOH製ロック式ペグ、1:21ギア比
・ナット：ステンレス製（厚さ3mm）
・ジョイント：セットネック（スルーネック並みのヒールレス加工）
・トラスロッド：チタン製2way（ホイールナットで調整）
・補強材：カーボンサポートロッド
・サイドポジション：蓄光タイプ
・その他：ボリュート加工、ネック仕込み角あり
【ボディ】
・ボディ材：アルダー
・ボディ厚：35mm
・ボディ加工：エルボーカット、コンター加工
・ブリッジ：レスポールタイプ
・サドル：チタン製
【電装系】
・ピックアップ配列：SSH（シングル/シングル/ハムバッカー）
・マウント方式：シングルはピックガード、ハムはエスカッションマウント
・コントロール：1ボリューム、トーン無し / 5wayセレクタースイッチ
【デザイン・塗装】
・基本デザイン：レトロビザール風
・ピックガード：赤べっ甲
・ボディ形状：12フレット付近にストラップピン用のツノを配置するボディバランス
・ボディカラー：ブラック
・ネック・ヘッド裏カラー：ナチュラルで濃いめの飴色
・装飾：ボディ裏にワンポイントデザイン欲しい
【その他】
・重量：なるべく軽量になるように(結果3.3kg)
お気に入りは、ボディ背面の祖母製作の彫刻模様です。
その他細かい製作記事などこちらのページにまとめておりますので是非。
https://blackend.jp/garchimacera/
◆ ◆ ◆
「.」が付いているということで今頃気がついたんですけど、エンドウ.さんってあのエンドウ.さんじゃないですか。大変失礼いたしました。「やっほー、月蝕會議の、あるいはGEEKS、あるいはJASRACのエンドウ.だよーん」って言ってくださればすぐに気がついたのに。それにしても完璧なオリジナルですね。指板に穴が空いていてトラスロッドにアクセスできるなんて設計は見たことない。サーキットが独特ですけど、センター＆リアのハーフトーン時にリアがシングルになるのはステキ過ぎるんですけど、リアのハムにしたときはVポットも通さないという漢設計。ま、ソロとか弾くときはそんなんでいいと思うんですけど、通常のバッキングは（曲によるとはいえ）どこのポジションを使うんでしょう。（BARKS 烏丸哲也）
