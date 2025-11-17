　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月17日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1923(　　 567)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1861(　　 501)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1200(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　　62(　　　 0)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 411(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　18(　　　 0)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　43(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 266(　　 230)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1283(　　 270)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2711(　　 340)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2350(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1264(　　1252)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1103(　　 205)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 150(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2164(　　2164)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2533(　　1915)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 130(　　　84)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 502(　　 328)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　12月限　　　 85007(　 40115)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 848(　　 376)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　18(　　　 4)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 483(　　 299)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　30(　　　24)
日経225ミニ　 　12月限　　　 46638(　 23780)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 315(　　 119)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 2(　　　 2)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 9(　　　 9)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4500(　　4500)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 235(　　 235)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 2(　　　 2)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 823(　　 823)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　70(　　　70)
日経225ミニ　 　12月限　　　 28375(　 28375)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 225(　　 225)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 8(　　　 8)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

