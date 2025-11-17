主要国内証券 先物取引高情報まとめ（11月17日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月17日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1923( 567)
TOPIX先物 12月限 1861( 501)
3月限 1200( 0)
日経225ミニ 12月限 62( 0)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 411( 0)
TOPIX先物 12月限 18( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 43( 0)
TOPIX先物 12月限 266( 230)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1283( 270)
TOPIX先物 12月限 2711( 340)
3月限 2350( 0)
日経225ミニ 12月限 1264( 1252)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1103( 205)
TOPIX先物 12月限 150( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 2164( 2164)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2533( 1915)
3月限 130( 84)
TOPIX先物 12月限 502( 328)
3月限 3( 3)
日経225ミニ 12月限 85007( 40115)
1月限 848( 376)
2月限 18( 4)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 483( 299)
3月限 30( 24)
日経225ミニ 12月限 46638( 23780)
1月限 315( 119)
2月限 2( 2)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9( 9)
日経225ミニ 12月限 4500( 4500)
1月限 235( 235)
2月限 2( 2)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 823( 823)
3月限 70( 70)
日経225ミニ 12月限 28375( 28375)
1月限 225( 225)
2月限 8( 8)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1923( 567)
TOPIX先物 12月限 1861( 501)
3月限 1200( 0)
日経225ミニ 12月限 62( 0)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 411( 0)
TOPIX先物 12月限 18( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 43( 0)
TOPIX先物 12月限 266( 230)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1283( 270)
TOPIX先物 12月限 2711( 340)
3月限 2350( 0)
日経225ミニ 12月限 1264( 1252)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1103( 205)
TOPIX先物 12月限 150( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 2164( 2164)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2533( 1915)
3月限 130( 84)
TOPIX先物 12月限 502( 328)
3月限 3( 3)
日経225ミニ 12月限 85007( 40115)
1月限 848( 376)
2月限 18( 4)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 483( 299)
3月限 30( 24)
日経225ミニ 12月限 46638( 23780)
1月限 315( 119)
2月限 2( 2)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9( 9)
日経225ミニ 12月限 4500( 4500)
1月限 235( 235)
2月限 2( 2)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 823( 823)
3月限 70( 70)
日経225ミニ 12月限 28375( 28375)
1月限 225( 225)
2月限 8( 8)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース