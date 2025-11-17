　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月17日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 15587(　 15579)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　89(　　　89)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 12965(　 12965)
日経225ミニ　 　12月限　　　317792(　317792)
　　　　　 　 　 1月限　　　　2975(　　2975)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　64(　　　64)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5350(　　5350)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 112(　　 112)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8575(　　8575)
日経225ミニ　 　12月限　　　116966(　116966)
　　　　　 　 　 1月限　　　　2052(　　2052)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　56(　　　56)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 249(　　 249)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 215(　　 215)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1174(　　1171)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　9716(　　2016)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2327(　　2323)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 988(　　 620)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　14(　　　14)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2758(　　2758)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3966(　　3966)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　56(　　　56)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 4(　　　 4)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 507(　　 507)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 979(　　 979)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1032(　　1008)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1341(　　1341)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2747(　　2747)
日経225ミニ　 　12月限　　　 24196(　 24196)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 115(　　 115)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1342(　　1342)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 290(　　 290)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 876(　　 876)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 440(　　 440)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 275(　　 275)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 113(　　 113)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 547(　　 547)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　38(　　　38)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

