外国証券 先物取引高情報まとめ（11月17日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月17日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 15587( 15579)
3月限 89( 89)
TOPIX先物 12月限 12965( 12965)
日経225ミニ 12月限 317792( 317792)
1月限 2975( 2975)
2月限 64( 64)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5350( 5350)
3月限 112( 112)
TOPIX先物 12月限 8575( 8575)
日経225ミニ 12月限 116966( 116966)
1月限 2052( 2052)
2月限 56( 56)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 249( 249)
TOPIX先物 12月限 215( 215)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1174( 1171)
TOPIX先物 12月限 9716( 2016)
日経225ミニ 12月限 2327( 2323)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 988( 620)
3月限 14( 14)
TOPIX先物 12月限 2758( 2758)
日経225ミニ 12月限 3966( 3966)
1月限 56( 56)
2月限 4( 4)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 507( 507)
TOPIX先物 12月限 979( 979)
日経225ミニ 12月限 1032( 1008)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1341( 1341)
3月限 8( 8)
TOPIX先物 12月限 2747( 2747)
日経225ミニ 12月限 24196( 24196)
1月限 115( 115)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1342( 1342)
TOPIX先物 12月限 290( 290)
日経225ミニ 12月限 876( 876)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 440( 440)
TOPIX先物 12月限 275( 275)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 113( 113)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 547( 547)
日経225ミニ 1月限 38( 38)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
