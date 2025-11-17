外国証券 先物取引高情報まとめ（11月17日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月17日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 16715( 15260)
3月限 29( 29)
TOPIX先物 12月限 20001( 20001)
日経225ミニ 12月限 226575( 226575)
1月限 4516( 4516)
2月限 62( 62)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 9110( 7878)
3月限 166( 166)
TOPIX先物 12月限 16661( 16506)
3月限 3( 3)
日経225ミニ 12月限 114800( 114800)
1月限 3862( 3862)
2月限 52( 52)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 762( 486)
TOPIX先物 12月限 268( 263)
日経225ミニ 12月限 4430( 4430)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 751( 685)
TOPIX先物 12月限 8859( 4471)
3月限 1000( 0)
日経225ミニ 12月限 4813( 4783)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2216( 1566)
TOPIX先物 12月限 5437( 3937)
3月限 1400( 0)
日経225ミニ 12月限 8517( 8517)
1月限 10( 10)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1919( 1269)
TOPIX先物 12月限 2683( 2605)
日経225ミニ 12月限 6085( 6085)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1422( 1370)
3月限 9( 9)
TOPIX先物 12月限 3884( 3784)
日経225ミニ 12月限 22278( 22278)
1月限 30( 30)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1066( 217)
TOPIX先物 12月限 1010( 417)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 224( 0)
TOPIX先物 12月限 5113( 1214)
3月限 200( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 400( 384)
3月限 2( 2)
TOPIX先物 12月限 1034( 1034)
日経225ミニ 1月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
