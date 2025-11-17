　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月17日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 16715(　 15260)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　29(　　　29)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 20001(　 20001)
日経225ミニ　 　12月限　　　226575(　226575)
　　　　　 　 　 1月限　　　　4516(　　4516)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　62(　　　62)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　9110(　　7878)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 166(　　 166)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 16661(　 16506)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　12月限　　　114800(　114800)
　　　　　 　 　 1月限　　　　3862(　　3862)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　52(　　　52)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 762(　　 486)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 268(　　 263)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4430(　　4430)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 751(　　 685)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8859(　　4471)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1000(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4813(　　4783)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2216(　　1566)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5437(　　3937)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1400(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　8517(　　8517)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　10(　　　10)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1919(　　1269)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2683(　　2605)
日経225ミニ　 　12月限　　　　6085(　　6085)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1422(　　1370)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3884(　　3784)
日経225ミニ　 　12月限　　　 22278(　 22278)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　30(　　　30)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1066(　　 217)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1010(　　 417)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 224(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5113(　　1214)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 200(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 400(　　 384)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1034(　　1034)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

