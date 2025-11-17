「日経225オプション」12月限プット手口情報（17日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 4( 4)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 77( 77)
JPモルガン証券 30( 30)
松井証券 28( 28)
SBI証券 32( 20)
BNPパリバ証券 7( 7)
インタラクティブ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
◯4万9625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
ゴールドマン証券 9( 9)
SBI証券 3( 1)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 40( 40)
SBI証券 35( 23)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
楽天証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 8( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
SBI証券 22( 18)
ABNクリアリン証券 16( 16)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
株探ニュース