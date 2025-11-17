「日経225オプション」12月限プット手口情報（17日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 167( 147)
JPモルガン証券 80( 80)
ソシエテジェネラル証券 41( 41)
SBI証券 24( 18)
BNPパリバ証券 18( 18)
マネックス証券 14( 14)
松井証券 9( 9)
楽天証券 5( 5)
広田証券 2( 2)
大和証券 20( 0)
◯4万9625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
BNPパリバ証券 6( 6)
SBI証券 4( 2)
バークレイズ証券 1( 1)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
SBI証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 156( 156)
ABNクリアリン証券 106( 106)
バークレイズ証券 15( 15)
SBI証券 39( 13)
楽天証券 13( 13)
BNPパリバ証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
ビーオブエー証券 3( 3)
◯5万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
BNPパリバ証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
ゴールドマン証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
SBI証券 3( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
松井証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
UBS証券 120( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 167( 147)
JPモルガン証券 80( 80)
ソシエテジェネラル証券 41( 41)
SBI証券 24( 18)
BNPパリバ証券 18( 18)
マネックス証券 14( 14)
松井証券 9( 9)
楽天証券 5( 5)
広田証券 2( 2)
大和証券 20( 0)
◯4万9625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
BNPパリバ証券 6( 6)
SBI証券 4( 2)
バークレイズ証券 1( 1)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
SBI証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 156( 156)
ABNクリアリン証券 106( 106)
バークレイズ証券 15( 15)
SBI証券 39( 13)
楽天証券 13( 13)
BNPパリバ証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
ビーオブエー証券 3( 3)
◯5万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
BNPパリバ証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
ゴールドマン証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
SBI証券 3( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
松井証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
UBS証券 120( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース