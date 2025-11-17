「日経225オプション」12月限コール手口情報（17日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 4( 4)
JPモルガン証券 1000( 0)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 84( 84)
UBS証券 50( 50)
SBI証券 31( 25)
ソシエテジェネラル証券 19( 19)
BNPパリバ証券 6( 6)
楽天証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
岩井コスモ証券 4( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
◯5万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
SBI証券 27( 15)
三菱UFJeスマート 8( 8)
楽天証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
松井証券 1( 1)
◯5万375円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
BNPパリバ証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
SBI証券 5( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
BNPパリバ証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
