「日経225オプション」12月限コール手口情報（17日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
BNPパリバ証券 7( 7)
Jトラストグローバル 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
UBS証券 808( 0)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
JPモルガン証券 120( 0)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 101( 101)
JPモルガン証券 86( 86)
ソシエテジェネラル証券 37( 37)
SBI証券 46( 18)
BNPパリバ証券 516( 16)
松井証券 7( 7)
インタラクティブ証券 7( 7)
楽天証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 5( 5)
安藤証券 3( 3)
野村証券 350( 0)
UBS証券 150( 0)
◯5万875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 5( 1)
フィリップ証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
JPモルガン証券 200( 0)
◯5万625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
ソシエテジェネラル証券 28( 28)
楽天証券 28( 28)
BNPパリバ証券 13( 13)
SBI証券 8( 6)
松井証券 3( 3)
バークレイズ証券 2( 2)
ビーオブエー証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万375円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 4( 0)
◯5万125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
