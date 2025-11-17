路面がキラキラ…凍結か 雪も相まって停電の可能性も スマホ充電など備えを 北海道・石狩市から中継
１日中、強い風が吹いていて、現在も暴風警報が発表されている北海道石狩市から中継です。
湿った雪が風に流されています。
体に当たるとバチバチと音を立てるくらいの雪となっています。
降ったり止んだりを繰り返していたんですけれども、午後６時頃からずっと降り続けているいまの雪、石狩市には暴風警報が発表されています。
きょうは風が強い状態が１日続いていました。
石狩の街中はバタバタと旗が揺れる音、そしてゴーという強い風の音が響き渡っていました。
そして午後６時に気温が氷点下０.２℃と氷点下になりましたので、いよいよ心配なのが路面の状況です。
降った雪は一度溶けてはいるんですけれども、先ほど車のヘッドライトに照らされたアスファルトがキラキラと輝いて見える瞬間がありました。
ひょっとするとすでに路面の凍結が始まっているのかもしれません。
車を運転される方、くれぐれもお気を付けください。
そしてこの風がこの後も続くという予報が出ています。
雪も相まって停電が発生する可能性も考えられます。
スマートフォンの充電、そして懐中電灯の確認は早めに済ませておいた方が安心です。