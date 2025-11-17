25年前の自分からメッセージ タイムカプセルの中には…
「久しぶり！大人になってる！」
「ご無沙汰してます」
今月15日、東京・三鷹市には“特別な瞬間”を見ようと、およそ100人が集まりました。
25年前の2000年に埋めたタイムカプセル、開封の瞬間です。
中には、三鷹市の小中学校に通っていた962人の子どもたちによる未来に向けてのメッセージなどが眠っていました。
三鷹市が誕生して50周年と西暦2000年の記念に伴い埋められました。
25年間、土の中で眠り続けたタイムカプセルは掘り起こされ―
2025年、ついに...
タイムカプセルの中にはメッセージとともに、2000年当時の新聞やファッション雑誌。
「わ〜懐かしい！」
当時のスーパーのチラシには...
「サンマ1尾98円」
「バナナが8円」
25年前の自分からメッセージを受け取った人は
将来の夢を書いた女性
「アナウンサーか栄養士になりたいって書いてあって。一部は叶っています、栄養士です」
夢をかなえた人もいれば、思いもよらなかった自分へのメッセージも。
「ばいきんまんの絵です。はずかしい」
「ママのあるかな〜」
25年経ち、娘とともに未来からの手紙を受け取った女性。
「クリスマスの日は本当にサンタクロースがいるのか。25年後の私はわかっていますか」
母になって今...
「サンタさんはいるのかな？今度一緒にクリスマスね」
「悩みだったりあったんだろうなって思うんですけど、今楽しいよって言ってあげたいです」