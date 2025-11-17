news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「25年前の自分からメッセージ タイムカプセルの中には…」のニュースについてお伝えします。

「久しぶり！大人になってる！」

「ご無沙汰してます」

今月15日、東京・三鷹市には“特別な瞬間”を見ようと、およそ100人が集まりました。

25年前の2000年に埋めたタイムカプセル、開封の瞬間です。

中には、三鷹市の小中学校に通っていた962人の子どもたちによる未来に向けてのメッセージなどが眠っていました。

三鷹市が誕生して50周年と西暦2000年の記念に伴い埋められました。

25年間、土の中で眠り続けたタイムカプセルは掘り起こされ―

2025年、ついに...

タイムカプセルの中にはメッセージとともに、2000年当時の新聞やファッション雑誌。

「わ〜懐かしい！」

当時のスーパーのチラシには...

「サンマ1尾98円」

「バナナが8円」

25年前の自分からメッセージを受け取った人は

将来の夢を書いた女性

「アナウンサーか栄養士になりたいって書いてあって。一部は叶っています、栄養士です」

夢をかなえた人もいれば、思いもよらなかった自分へのメッセージも。

「ばいきんまんの絵です。はずかしい」

「ママのあるかな〜」

25年経ち、娘とともに未来からの手紙を受け取った女性。

「クリスマスの日は本当にサンタクロースがいるのか。25年後の私はわかっていますか」

母になって今...

「サンタさんはいるのかな？今度一緒にクリスマスね」

「悩みだったりあったんだろうなって思うんですけど、今楽しいよって言ってあげたいです」

25年の時を越え未来へのメッセージがつながった時間となりました。