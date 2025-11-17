吉岡里帆、エレガントなドレス姿に絶賛の声 「美しすぎる」「神々しい」
女優の吉岡里帆が17日、自身のインスタグラムを更新。エレガントなドレス姿を披露し、ファンから絶賛の声が寄せられている。
【写真】吉岡里帆のタンクトップ＆ショーパン姿
吉岡は投稿で、藤井道人監督の新作『イクサガミ』がNetflixで独占配信開始となったことを報告。「私は岡田准一さん演じる主人公の妻、しの役をさせて頂きました。皆様の殺陣やアクションがダイナミックで美しい作品です」とつづった。
投稿されたのは、同作の配信記念イベントに登壇した際のオフショットで、首元のアクセサリーが映えるブラックドレスをまとい、夜景を背に微笑む吉岡の姿が印象的だ。
ファンからは、「エレガント＆ビューティー」「めっちゃ綺麗」「ホント美しい」「神々しい」「美しすぎて涙が出ました」といった絶賛の声が寄せられている。
引用：「吉岡里帆」インスタグラム（＠riho_yoshioka）
