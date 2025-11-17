timelesz、キンプリ、Snow Man、HANAら、『ベストアーティスト2025』第2弾出演アーティスト発表
11月29日に日本テレビ系にて放送される『日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」』の第2弾出演アーティストが発表。timelesz、King ＆ Prince、 Snow Man、HANA、back numberらが出演する。
【写真】back numberが8年ぶりに出演！ 25年に新体制となったtimelesz、デビューしたHANAも出演！ 第2弾アーティスト
2001年に放送を開始し、今回で記念すべき25回目の放送となる日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」。
今回の番組のテーマは、「音楽の旅〜Music journey〜」。終わることのない音楽の旅へ、視聴者を誘う。番組内ではテーマにちなんだスペシャル企画も予定だ。
今年の4月にリリースした楽曲「ブルーアンバー」がBillboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生回数1億回を突破。2026年には自身初の5大スタジアムツアーを開催するなど、メジャーデビューから15年、常に日本の音楽シーンのトップランナーとして走り続けるback number。自身の楽曲28曲がストリーミング1億回再生突破という記録を持つ彼らがベストアーティスト8年ぶりの出演が決定した。
2025年に8人の新体制となり快進撃を続けるtimeleszが出演。上半期のテレビ出演本数211本、冠レギュラー番組が続々と誕生、さらに6月にリリースしたアルバムはBillboard JAPANの総合アルバム・チャート“Hot Albums”で1位を獲得するなど、大躍進の年となり、まさに「今年の顔」となった彼らのパフォーマンスに期待が高まる。
デビュー5周年を迎え、5周年を記念したベストアルバムはオリコン史上初の初日で110万枚売り上げを記録。自身関連の売り上げは、上半期で最も売れたアーティストになるなど、今年の日本の音楽シーンをけん引したSnow Manが出演。
5月〜7月にかけて、2人体制で初となる3大ドームツアーを行い、同名タイトルのアリーナツアーと合わせ68万人を動員。3月にリリースしたシングルは総合ソングチャート・Billboard JAPAN HOT 100で初登場1位を獲得。24時間テレビ48のチャリティーパートナーも務めたKing ＆ Princeも登場する。
4月2日にメジャーデビューを果たし、半年足らずでForbes JAPANが発表する「世界を変える30歳未満」に選出。7月にリリースした楽曲は今年度の最多週間再生数、および、女性アーティストとしての歴代最高週間再生数を記録し爆発的なヒットを連発するHANAも出演。
そのほか、家入レオ、Omoinotake、木村カエラ、SUPER BEAVER、Superfly、Da‐iCE、超ときめき宣伝部、Travis Japan、NiziU、乃木坂46、M！LKの出演も発表となった。
また、本番組ででしか見られない豪華企画が解禁。
SUPER EIGHT、Hey！ Say！ JUMP、timelesz、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、Travis Japan、Aぇ！ groupの8組による一夜限りの夢の楽曲シャッフルメドレーが決定。ベストアーティスト2025に出演するSTARTOアーティストが、デビュー前から歌いつないできた名曲を届ける。
また、King ＆ Princeの2人が、米・カリフォルニア ディズニーランド・リゾートのシンボル「眠れる森の美女の城」前から、ミッキーマウスのオフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」を披露。日本人アーティストとして初パフォーマンスとなる。
なお、11月22日に出演アーティスト第3弾、11月28日の夜に各グループの歌唱楽曲を解禁予定。
『日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」』は、日本テレビ系にて11月29日放送。第一部は15時55分（※関東ほかで放送）、第二部は19時放送。
現在、発表されている出演アーティストは以下の通り。
＜出演アーティスト＞（※五十音順）
Ado、家入レオ、Aぇ! group、m‐flo、Omoinotake、木村カエラ、King ＆ Prince、Creepy Nuts、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、 Superfly、SixTONES、Snow Man、Da‐iCE、timelesz、超ときめき宣伝部、Travis Japan、NiziU、乃木坂46、back number、HANA、Perfume、Hey！ Say！ JUMP、ポルノグラフィティ、Mrs. GREEN APPLE、M！LK
