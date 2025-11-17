全国高校サッカー選手権大会の組み合わせ抽選会が行われ、石川県代表の金沢学院大学附属高校の初戦の相手が決まりました。



石川県大会は無失点優勝で2連覇を果たし、2回目の全国選手権大会に出場する金沢学院大学附属。



17日、東京都内で行われた組み合わせ抽選会で金沢学院は、48校の最後に抽選カードを引きました。

「金沢学院大学附属は、日章学園との1回戦」





相手は、宮崎県代表の日章学園。17回の全国選手権出場を誇り、今年の宮崎県大会では3試合で28得点、こちらも全試合無失点の強豪です。

日章学園・野口 昊平 主将：

「県大会では無失点で優勝することができたので、守備のところもチームとしての特徴になってきているので、そこを全国の舞台で見せられればなと思います」

金沢学院大学附属・石山 アレックス 主将：

「去年のポゼッションサッカーにプラスαで、今年は前に力のある選手もいて縦に早いサッカーもできるので、そこを存分に発揮したいかなと思います。全国3勝をチームで決めたので、そこを絶対に達成したいかなと思います」



全国高校サッカー選手権大会は12月28日に開幕し、29日の金沢学院大学附属の初戦を、テレビ金沢では実況中継でお伝えします。