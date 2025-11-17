◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）

第４２回マイルＣＳ（２３日、京都）は、安田記念覇者と昨年の覇者のマイル王２頭が激突する。史上９頭目となる同一年の春秋マイルＧ１制覇が懸かるジャンタルマンタルは、秋２戦目ですでに万全の仕上がりを誇る。迎え撃つソウルラッシュも骨折明けを叩き、上昇一途。春にドバイで香港の強豪を倒した当時の鞍上、クリスチャン・デムーロ騎手を背に、史上７頭目の連覇を狙っている。

もうこれで十分だ。２０年グランアレグリア以来、史上９頭目の同一年春秋マイルＧ１制覇に挑むジャンタルマンタル（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）。無駄がなく均整のとれた見事な馬体からは、申し分のない仕上がりの良さが感じられる。高野調教師は「馬が自分の馬体のどこにも不満を持っていない感じ」と表現する。

成功体験を踏襲した形だ。１２日の１週前追い切りは、川田将雅騎手が１週前に騎乗した近２走とは異なり、助手を背に栗東・坂路に登場。５３秒２―１２秒０と全体時計も控えめだ。その理由をトレーナーは「富士Ｓを使ったことを上手に使おうと。目いっぱいやる必要はないですから」と説明する。

川田騎手は中７週で３歳初戦の共同通信杯、６か月の休み明けだった２走前の安田記念、４か月半の間隔を空けた富士Ｓで１週前にまたがり、しっかりと負荷をかけてきた。国内のぶっつけでの出走はすべてこのパターンだ。

しかし、今回は前走を使って中４週とこの馬にとっては、ややタイトなローテ。「今回は前哨戦を使っているので。あとは整えるだけでいい」と指揮官は調整の意図を語る。皐月賞３着から中２週でＮＨＫマイルＣを制した際と同様に、主戦を乗せずとも、能力を十分に発揮できる仕上げを施している。

キャリア９戦ですでにマイルＧ１３勝。ここを勝てば、史上５頭目のＪＲＡ芝１６００メートル重賞５勝馬に名を連ねるだけでなく、牡馬が出走可能な同条件のＪＲＡ・Ｇ１４競走の完全制覇となる。「安田記念と遜色ない出来に持っていける。前走とは全く違うと思います」。前例のない大偉業を成し遂げ、新たな歴史を築く。

（山本 理貴）