クマの出没が相次いでいる事態を受けて、児童たちをタクシーで学校から自宅へ送り届ける「スクールタクシー」の実証運行が17日から山形市の小学校で始まりました。



山形市の蔵王第二小学校で運行が始まったのは児童をタクシーで自宅に送り届ける「スクールタクシー」という取り組みです。

地域住民らで組織する「蔵王地域交通検討会」が始めたもので、相乗り形式で合わせて3台の運行が予定されています。初日は1年から6年までの児童8人が利用しました。運行にかかる費用は検討会が地域住民などから集めた寄付金で まかなうことにしています。





児童「お母さんと相談して、タクシーがいいと自分で言った。歩きだとクマに遭うのが怖いから、タクシーのほうがいいかなと思った。少し安全さは変わるかなと」保護者「クマに関しては子どもたちが大勢で登校すれば安心だというわけでもないし、大人が付いていれば安心というわけでもないので、車で送ってもらえるのはすごく安心」「スクールタクシー」の導入によって下校時の児童の安全確保のほかに保護者の送迎にかかる負担の軽減にも効果が期待されています。蔵王地域交通検討会 荒井拓也共同代表「保護者から子どもが心配だが、迎えに行けない。行けたとしてもいつまでこの状況が続くのかという見通しが持てない状況に一番不安を持っているという声があった。 そういった移動ニーズをひとつひとつ解決するための実証運行になれば」実証運行は11月28日まで行われ、期間中は希望した児童9人が利用する予定です。今後は、児童や保護者に利便性などについてのアンケートを取り、その結果を踏まえて来年度以降の取り組みを話し合うことにしています。