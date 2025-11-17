news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「高校生も...ポケカ窃盗5人逮捕 『こんな悪質なのは初めて』」のニュースについてお伝えします。

◇ ◇ ◇

熊本の無人販売店。

今月14日未明に防犯カメラが捉えた映像には、黒ずくめの服を着た3人の姿が。

右手に持ったハンマーを勢いよく振りかざすと...

容疑者の高校生

「3、2、1」（ガシャン！）

大胆にショーケースをたたき割っています。

持ち去ったのは「ポケモンカード」でした。

建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、高校生を含む15歳から19歳の少年5人。

警察によりますと、少年らは先週金曜日、販売店に侵入し、およそ15万円相当のポケモンカード1箱を盗んだ疑いがもたれています。

店舗運営責任者

「過去に荒らしは多々ありましたが、2年間で一番大きい被害。こういった悪質なものは初めて」

警察は少年らの認否を明らかにしていません。

少年らは知人同士もいますが、全員が顔見知りではないということです。

関係先からは他にも複数の ポケモンカード が見つかっているということで、関連を捜査しています。