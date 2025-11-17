現役時代にはWBCメンバーとして世界一に貢献した野球解説者・福留孝介さんが、2026年WBCに挑む侍ジャパンの“切り札”として、ある若き左腕に注目しました。

福留さんが投手の切り札として名前をあげたのは、西武の羽田慎之介投手。4年目を迎える21歳左腕です。羽田投手はこれまでトップチームへの選出経験はないものの、今年の7月14日に行われた日本ハム戦では、日本人左腕として最速の160キロをマークしました。

羽田投手をあげた理由について福留さんは、選出が予想される投手の中でリリーフ左腕の不足に言及。「左のパワーピッチャーも面白い」と語りながら、「中継ぎでの、ショートイニングでもいいかなっていう投手が1人は欲しい。各国にいい左打者は多いですし、そこに当ててもいい」と起用法も含めて語りました。

加えて野手の切り札には、前回大会でも躍動を見せたソフトバンク・周東佑京選手を選出。けん制回数も制限される大会ルールに触れながら「足のスペシャリストはすごい必要だと思う。ここ一番でランナーが出て、1点取ったらという時には、周東選手の足は非常に大きな武器になる」と語りました。

(11月16日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)