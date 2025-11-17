女性アイドルグループ「LINKL PLANET」の尾本侑樹奈（26）が17日までに自身のXを更新。18年前の子役時代と、現在のビフォーアフターを公開し反響を呼んでいる。



【写真】CMの子役が18年後…アイドルに！ 現在の姿に思わず「成長すご」

尾本は「今話題のつけてみそかけてみその子役の成長すご」とつづり、2枚の写真を公開。1枚は万能調味料「つけてみそかけてみそ」のCMに出演していた子役時代の写真で、エプロン姿で商品を片手に笑顔を見せている。もう1枚はアイドルとして活躍する現在の姿。おなじく同商品を手に凛とした表情を披露している。



この投稿には「え、まじで」「めっちゃかわいく成長してる」「立派なアイドルさん」「なつかしいいいいい」「まさかのご本人様」「え！つけてみそかけてみそガールだったのか！」と反響多数。2万件を超える「いいね」が寄せられている。また、製造元のナカモ社も公式Xで「ずっとかわいい 面影はちゃんとありますね」と反応した。



「つけてみ～そ～かけてみそ♪」という歌詞でおなじみの同商品のCMは、子役が代替わりしながら約30年前から東海地方で放映。尾本は2007～12年頃まで放映されていた2代目CMに出演していた。今年、当時のキャストが再集結したCMが制作され、大人になった尾本も再起用され話題に。同社公式YouTubeで公開されたWEB版CMで、尾本は「あれから18年たって、またこうしてCMに戻ってくることができてうれしいです」と喜びを口にしていた。



（よろず～ニュース編集部）