午前中を中心に青空が広がった南陽市で17日、900年あまりの歴史を持つ赤湯温泉の源泉に感謝する祭りが行われました。一方、県内は18日から平地でも雪の積もるところがあると見込まれていて積雪や路面の凍結による交通障害に注意が必要です。



1093年に発見されたとされる赤湯温泉では、現在使われている源泉の1つが見つかった11月17日に毎年、源泉に感謝する祭りを行っています。赤湯温泉の守り神である温泉神社で行われた祭りには、南陽市や温泉街の関係者およそ30人が出席しました。祭りでは神事が行われ源泉からくんだお湯を捧げ、赤湯温泉の繁栄を祈願しました。





赤湯温泉旅館協同組合 丸森 周平 代表理事「県内はクマなどあまり良くないニュースが多いなかこの日を迎えられていいニュースを届けられたのは大変いいことだと思う」一方で、市内では温泉街近くにある市立赤湯小学校で10月29日、クマが出没し玄関のガラス戸を破壊するなどクマの目撃や被害が相次いでいます。赤湯温泉旅館協同組合によりますと、クマの影響で旅行目的の宿泊客を中心に客足が去年より2割ほど減っているほか、クマを警戒して夜の飲食店を利用する客も去年の半分ほどになっているということです。赤湯温泉旅館協同組合 丸森 周平 代表理事「飲食店が非常に苦戦しているということでなんとか旅館も飲食店も盛り上がっていけるよう頑張っていきたい早く冬眠してもらってみんな忘年会で盛り上がってほしい」また、17日の南陽市は午前中、青空が広がり、穏やかに晴れました。一方、山形地方気象台によりますと県内は18日から19日にかけ、山沿いを中心に積雪が予想され平地でも雪の積もるところがあると見込まれています。気象台は積雪や路面の凍結による交通障害に注意を呼びかけています。