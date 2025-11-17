酒田市の食品加工会社がアルゼンチン産のイカが入った商品を「国産」などと表示していた問題で、酒田市のふるさと納税の返礼品にも問題の商品が使われた可能性があることがわかりました。市は、寄附者に経緯を説明する方針です。



この問題は酒田市の食品加工会社「山形飛鳥」がアルゼンチン産のイカが使われていたにも関わらず「国産」と表示した商品47万個余りと業務用のイカおよそ29トンを新潟県内の関連会社に販売したものです。

酒田市は問題のあった少なくともおととし9月からことし6月までの間に、不適正な表示の商品がふるさと納税の返礼品にも使われていた可能性が否定できないとして寄附者に18日以降メールや文書で経緯の説明を行うことにしています。

返礼品として使われたのは「酒田港船凍いかづくしセット」など7つの商品です。対象は、おととし10月からことし9月末までの2年間に寄付されたのべ141件で寄付金額の合計は173万1千円です。

市は、山形飛鳥の負担で、お詫びの品を送付することにしていて内容や送付の時期は検討中だという事です。

