Hi-Unit branding.が開発・製造に協力したゴスペラーズのメジャーデビュー30周年を記念したイヤフォン「ゴスペラーズ 30 周年記念オリジナルイヤホン」がゴスペラーズオフィシャルオンラインショップにて抽選販売されている。世界150個限定で、価格は30,000円。抽選販売期間は11月28日23時59分までで、商品は1月下旬から2026年1月上旬に発送予定。

ゴスペラーズメンバーが監修し、メンバーの北山陽一が音質チューニングを担当。Hi-Unitは、プロジェクトパートナーとして設計・部材選定・サウンド調整をサポートし「アーティストの想いを“音”として届けることに注力した」とのこと。

また製品の開発・製造は、Hi-Unitの“有線ピヤホン3”(Hi-Unit 001-pnk)や“有線ピヤホン5”(Hi-Unit 003-pnk)などで協業しているオーディオブランド・DARUMA AUDIOと共同で行なった。

サウンド面では、ゴスペラーズの5人それぞれの声が持つ個性とハーモニーの移ろいを、自然に感じ取れるチューニングを追求。「リードボーカルが入れ替わっても自然に流れ、アカペラからオーケストラまで幅広い楽曲に対応できるよう、ボーカルの明瞭さと空間の広がりを両立させている。細やかなニュアンスや息づかいまで届けることを意識し、“声”という楽器の魅力を最大限に活かす音づくりを行なった」としている。

デュアル磁気回路のダイナミックドライバーを搭載し、再生周波数帯域は20Hz～20kHz、インピーダンスは18Ω、感度は108dB、筐体はアルミ合金製。付属ケーブル長は1.2m。

デザイン面では、30周年にふさわしい“品格”と“温かみ”を両立する造形を追求したといい、フェイスプレートはホワイトを基調にデザイン。L側に「ゴスペラーズ坂ツアー2025 "G30"」のロゴを金色であしらった。付属キャリングケースにも「The Gospellers 30 周年」ロゴを採用。

北山陽一 コメント

ゴスペラーズを聴くのに特化したイヤフォンが作れたらいいのに。そんな、ありえないようで確かに抱いていた願いが、30周年の節目に現実になりました。

ゴスペラーズの『月光』という曲の共作曲者、田邉香菜子がいつだったか「面白い男がいるから会ってほしい」と言って紹介してくれた、Hi-Unit の増田稔という面白い男。彼のことをふと思い出してダメ元で連絡を取ってみたのが事の発端でした。

音に対する異常なほどのこだわりという共通点で結びついた2人が、響き合いぶつかり合いながら長い時間をかけて作り上げたものが、いま、完成しました。

私たちが作ったのは、イヤフォン。音楽をあなたに届ける最後の砦のひとつです。歌手にとって、マイクと同じくらい大切なもの。

私たちが作ったのは、絆。聴き手であるあなたの脳内でうたが完成するその直前、耳の中で鳴るもの。それが、作り手であり最初の聴き手である僕らと、今や全く同じになるのです。

このイヤフォンを通して、僕らのうたがあなたの中で色鮮やかに息づく瞬間を、ぜひ体験してください。