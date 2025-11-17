ヤマハ発動機は、街乗りや通勤に人気の軽量コンパクトな20型電動アシスト自転車「PAS CITY−C（パス シティ シー）」の2026年モデルを、来年2月20日に発売する。

「PAS CITY−C」は、ファッショナブルで快適な乗り心地が特徴の、軽量コンパクトモデル。主な特徴は、乗り降りしやすい低床U字型フレーム、オシャレなデザインと機能性を両立させた大型テリーサドルなど。また、坂道などの状況に合わせて自動でアシスト力を制御する「スマートパワーアシスト」や、少ない充電頻度でお使いいただける大容量バッテリー（15.8Ah）など、毎日のおでかけにぴったりな機能も搭載している。

来年モデルは、毎日の買い物も安心して荷物を運べる「フロントバスケット」、バスケットに荷物を入れても安定して駐輪できる「両立スタンド」を標準装備した。また、よりモダンな雰囲気を強調するためサドルやグリップ、ブレーキレバーなどのカラーをブラックに統一。カラーリングは、シンプルでありながらスタイリッシュな印象の「マットライトグレー」、深みがありシックな「バーガンディ」、落ち着いた印象で定番色である「マットブラック」を新たに設定した。

［小売価格］14万8000円

［発売日］2026年2月20日（火）

ヤマハ発動機＝https://global.yamaha-motor.com/jp/