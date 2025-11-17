

「フォトジェニックリカ キキ＆ララ 50th アニバーサリースタイル」

タカラトミーは、着せ替え人形「リカちゃん」の大人も楽しめるシリーズ「フォトジェニックリカ」の新商品として、サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」の50周年を記念した「フォトジェニックリカ キキ＆ララ 50th アニバーサリースタイル」の予約受付を8月28日から開始し、11月22日に発売する。予約受付店舗は、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」とフォトジェニックリカショップ全国約150店舗（一部予約対象外）となる。店舗詳細はリカちゃん公式ホームページで確認してほしいという。

「フォトジェニックリカ キキ＆ララ 50th アニバーサリースタイル」は、キキ＆ララ50周年のお祝いを全身で表現した大人も楽しめるシリーズ「フォトジェニックリカ」のコラボレーションドール。

キキ＆ララの“ゆめかわいい”世界観をパステルカラーのブルーやピンクを基調に、ドレスやイヤリングに星のモチーフをちりばめて表現した。ヘアカラーはキキ＆ララをイメージしたブルー、ピンク、パープルの3色のミックス、ハーフアップの三つ編みアレンジでバックスタイルも印象的に仕上げた。小物はキキ＆ララの50周年のオリジナルロゴがプリントされたバルーンやピンクのグリッターの王冠型ヘッドドレスのほか、襟と裾部分にエコファーをあしらった“ゆめいろカラー”のケープが付属し、ケープスタイルのコーディネートもできる。ドレスや小物はもちろん、全面箔押しのパッケージなど、細部にわたりこだわりを詰め込んだ、キキ＆ララ50周年を記念する豪華な仕様になっている。



「フォトジェニックリカ キキ＆ララ 50th アニバーサリースタイル」バックスタイル

なお、キキ＆ララとリカちゃんの交流は、1980年代からの長きにわたるお付き合いになる。1980年代には、キキ＆ララをはじめとしたサンリオのキャラクターがそろったリカちゃんサイズのサンリオショップや、“サンリオメイト”シリーズとして、キキ＆ララなどのキャラクターがデザインされたドールやドレス、40周年・45周年にもアニバーサリーを祝うコラボレーションドールを発売した。

“リカ活”という言葉が生まれ、リカちゃんの洋服作りやSNS投稿など、大人の人形遊びが広がっている。そんななかで、大人の人により楽しんでもらえる商品を作りたいという想いから「フォトジェニックリカ」シリーズは昨年に誕生した。特許を取得した関節が動く美しい可動式ボディ「ネオリカボディ」の採用によって、自然で表現力豊かなポージングが可能となり、「撮影」のニーズにもこたえる。様々なアパレルブランドやキャラクターとのコラボレーション、バリエーション豊かなヘアメイク、バッグやヒールなどのディテールにこだわった小物、おしゃれなデザインのパッケージなど、隅々までこだわりを詰め込んだ商品を発売していく。

［小売価格］1万3200円（税込）

［発売日］11月22日（土）

タカラトミー＝https://www.takaratomy.co.jp