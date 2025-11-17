ハーゲンダッツ ジャパンは、ミニカップ「ガナッシュショコラ」を11月18日から発売する。

同商品は、ゆっくり時間をかけて溶けていく、なめらかな質感が特長の濃密ガナッシュを入れた層構造のチョコレートアイスクリーム。ミニカップ「バニラ」や同「ストロベリー」と同様に、年間を通して販売するハーゲンダッツ ミニカップ定番商品（ミニカップ定番商品：通年で販売しているミニカップ「バニラ」・「ストロベリー」・「グリーンティー」・「クッキー＆クリーム」・「マカデミアナッツ」・「ラムレーズン」・「ザ・ミルク」・「ガナッシュショコラ」の8商品）として新たに仲間入りする。

ミニカップ「ガナッシュショコラ」は、チョコレートのまろやかな甘味と程よい苦みがクリーミーに広がるガナッシュアイスクリームの中に、コク深い濃密ガナッシュを閉じ込めた、ご褒美感のあるフレーバーとのこと。チョコレートに生クリームを混ぜ合わせた、なめらかな質感が特長的な“ガナッシュ”に着目し、ゆっくりと溶けていくくちどけが楽しめる上質感のあるチョコレートアイスクリームに仕上げた。くちどけの変化とともに、奥行きのある味わいが心地よく続く余韻を堪能できる。



ミニカップ「ガナッシュショコラ」

ガナッシュアイスクリームは、世界各国の原料から、華やかな風味が特長的なエクアドル産のカカオマスを厳選した。異なるチョコレート原料の組み合わせや脂肪分・甘さの調整を何度も重ね、バランスよく厚みのある味わいに仕上げた。濃密ガナッシュの風味とのバランスにこだわり、コクがありながらくどくなく、まろやかな甘みが楽しめる味わいを表現している。

濃密ガナッシュは、チョコレートらしいなめらかさを表現するため、生クリームの配合比や糖度・粘度などのバランスを何度も調整し、絶妙なくちどけが楽しめる味わいに仕上げた。カカオらしい苦味と重厚感のある味わいで、ガナッシュアイスクリームとの味わいの濃淡も楽しめる。

［小売価格］351円（税込）

［発売日］11月18日（火）

ハーゲンダッツ ジャパン＝http://www.haagen-dazs.co.jp