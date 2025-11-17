湖池屋は、コーンスナック国内売上No.1ブランド「スコーン」において、チーズのコクとベーコンの濃厚な旨みがくせになる「スコーン 濃厚カルボナーラ」を11月17日から全国のコンビニエンスストア限定で発売する。

「スコーン」は1987年の発売以来、35年以上にわたり消費者に愛され続けている、湖池屋を代表するロングセラーブランド。2022年3月に、現代人の味覚に合わせて、さらに“カリッとサクッとおいしい”軽快な食感と濃密な味わいへと進化し、現在はコーンスナック国内売上No.1（インテージSRI＋ コーンスナック市場 2024年3月〜2025年2月 累計販売金額）の人気スナックとして多くの消費者から好評を得ているという。

今回の新商品では、老若男女問わず幅広い世代から人気の「カルボナーラ」に着目した。スコーン独自の製法によって、濃厚なクリームソースやチーズのコク、ベーコンの旨みが広がるやみつきな味わいに仕上げた。寒さが増してくるこの時期にぴったりの逸品となっている。

パッケージは、オレンジ色を基調とし、「スコーン」ブランドが持つ明るいイメージと、カルボナーラの濃厚さを表現した。カルボナーラの写真を大きく配置し、ベーコンの香ばしさと濃厚なソースが食欲をそそるデザインとなっている。

おつまみにも夜食にもぴったりな、この時期だけの特別なスコーンをぜひ楽しんでほしい考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］11月17日（月）

湖池屋＝http://koike-ya.com