King & Princeの音楽と花火がシンクロしたダイナミックエンターテインメント『King & Princeとうちあげ花火2025』が、11月15日、16日にZOZOマリンスタジアムで開催。グループの公式Instagramで、メンバーの永瀬廉、髙橋海人の姿を収めたオフショットが公開となっている。

参考：【写真】King & Prince、花火イベントで6万人を魅了 永瀬廉＆髙橋海人の見上げる姿に「大優勝すぎる」「ウルウル」

2日間で約6万人を動員した今回のイベントでは、歴代の代表曲に合わせて、花火1万3000発が打ち上がった。Instagramでは「「King & Princeとうちあげ花火2025」2日間ありがとうございました！」というキャプチャーとともに、永瀬と髙橋が見上げる背中越しの花火がアップされている。

また、同日に幕張メッセ国際展示場9～11ホールで開催されていた『サントリーオールフリー presents 氣志團万博2025 ～関東爆音パビリオン～ powered by Epson』に出演していた20th Centuryは、「キンプリの花火をバックにトニセンで記念写真撮りました！！キンプリありがとう！！！」と公式Xで3人での記念写真を投稿。それにKing & Princeも反応するなど、思わぬ形でのコラボが話題になった。

この投稿にファンからは「いい写真ばっかり」「れんかいの後ろ姿と花火が大優勝すぎる」「花火を見上げる2人の後ろ姿にウルウル」などの声が寄せられている。

（文＝リアルサウンド編集部）